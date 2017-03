Statujas veidotāju neveiksme, protams, iedvesmojusi interneta asprāšus, un sociālos tīklus gluži vai appludinājušas dažādas attēlu kolāžas.

Bildīšu autori piedāvājuši gana daudz versiju par to, ko vairāk atgādina futbolista statuja, piedāvājot gan Frankenšteina briesmoni, gan Briseles čurājošo puisēnu, gan latviešu basketbolistu Kristapu Porziņģi.

Jau vēstīts, ka šonedēļ Madeiras lidosta oficiāli pārsaukta Krištianu Ronaldu vārdā. Madeiras salās Ronaldu ir vietējais varonis, viņam par godu uzstādīta statuja, atvērts muzejs un viņa vārdā nosaukta arī viesnīca.

