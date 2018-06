Par zināma mēroga sensāciju Latvijā kļuvis Gatis Mūrnieks, kura balss ir neticami līdzīga mūžībā aizgājušajam dziedātājam Mārtiņam Freimanim.

"Brīžiem pašam šermuļi skrien pa kauliem, cik līdzīgi mana balss skan viņa balsij," izdevumam "Privātā Dzīve" atklājis Mārtiņa Freimaņa balss dubultnieks.

Kā klāsta Gatis, viņš nekad nav centies kopēt Mārtiņu Freimani, jo "viss kaut kā ļoti dabiski ir noticis pats no sevis." Arī vairāki cilvēki pamanījuši un Gatim izteikuši komplimentus par nenoliedzamo balss un vizuālā izskata līdzību ar mūžībā aizgājušo dziedātāju.

Tiesa, kā atklāj jaunais dziedātājs, kurš ir 13 gadus jaunāks par Mārtiņu, ar grupas "Tumsa" solistu viņš tā arī nekad nav iepazinies. Izņēmums gan bijis sadziedāšanās zēnu koru salidojumā Cēsīs, kur Mārtiņš uzstājies kā solists, bet Gatis bijis viens no vairāku simtu lielā zēnu kora.

Neticamo līdzību Gata balsī saskatījis arī dzejnieks un mūzikas biznesa haizivs Guntars Račs. "Račs man reiz jautāja – vai tev ar Mārtiņu Freimani gadījumā nav viens tēvs? Es nezinu, to man vecāki nestāsta," izdevumā paudis Gatis.

Mārtiņa Freimaņa balss līdzinieks ikdienā pats muzicē grupā "On My Way" un palīdz vecākiem piederošā biznesā. Tiesa, kā izdevumā atklājis Gatis, grupa apzināti vairoties izpildīt Mārtiņa Freimaņa dziesmas. "No salīdzināšanas ar Mārtiņu patiesībā mēģinu nedaudz pamukt malā, " piebilst jaunais mākslinieks,"vēlos, lai mani atpazīst kā Gati Mūrnieku, nevis Mārtiņa Freimaņa balss dubultnieku."