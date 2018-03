Šantala Dežardīna no Masačūsetas internetā nesen padalījusies ar savu suņuku fotogrāfijām. Dažus mēnešus vēlāk viens no viņiem – gadu vecais šicū Jogijs – sava īpatnējā izskata dēļ kļuvis par īstu sensāciju, vēsta "Caters News Agency" aģentūra.

Sociālo tīklu lietotājus burtiski apbūris Jogija ģīmītis, kas, daudzuprāt, izskatās neticami cilvēcīgs. Kamēr daļai ļaužu viņš atgādinājis bārdainu večuku, citi sprieduši, ka viņam ir līdzinieki slavenību vidū.

Vislielāko līdzību sociālo tīklu lietotāji saskatījuši ar pievilcīgo Holivudas spīdekli Džeiku Džilenholu, tomēr ne viņš vienīgais salīdzināts ar suņuku. Tā, piemēram, daži sprieduši, ka Jogijs izskatoties pēc mūziķa Eda Šīrana.

I think it looks like someone else closer than Jake Gyllenhaal, but I can't figure it out pic.twitter.com/bSv34JcWwy