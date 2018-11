Kāds tvitera lietotājs aizvadītās nedēļas izskaņā virtuālajā vidē padalījies ar ļoti neparastu fotogrāfiju, kurā liela daļa cilvēku, nevērīgi uzmetot skatienu, saskatījuši melnu putnu. Tiesa, patiesībā bildē ir redzams kaķis.

"Šī bilde ar vārnu ir ļoti interesanta, jo tas patiesībā ir kaķis," fotogrāfijas aprakstā norādījis tvitera lietotājs @RobertMaguire_.

To, ka bildē nudien redzams kaķis, daudzi aptvēruši tikai tad, kad izlasījuši aprakstu, un foto zibenīgi kļuvis par interneta hitu.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD