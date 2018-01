Skandālu rada itāļu jaunavas nevainības izsole

Šomēnes dažādos medijos plaši tika aprakstīts stāsts par kādu meiteni no Itālijas, kura izlikusi izsolē savu nevainību, lai tiktu pie naudas, ar kuru apmaksāt mācības universitātē. Nupat pilngadību sasniegusī jaunava tagad savas domas pēkšņi mainījusi.

Jaunava, kura publiskajā telpā tiek dēvēta par Nikolu (attēlā), kas gan nav viņas īstais vārds, ar kādu eskorta aģentūru bija noslēgusi vienošanos, ka internetā tiks rīkota viņas nevainības izsolīšana. Aģentūras mājaslapā tika publicēti kārdinoši kadri, kuros simpātiskā blondīne pozē pikantā veļā, kā arī neliels aprakstiņš par pašu jaunavu.

Pati meitene aizvadītās nedēļas sākumā sazinājās ar britu tabloīdu "The Sun", lai pastāstītu, ka tiek rīkota izsole un viņas tikumiņš tiks tam, kurš solīs maksāt visvairāk. Tāpat arī Nikola norādīja, ka naudiņa nepieciešama, lai viņa varētu studēt Kembridžā, un atzina – viņa jau 16 gadu vecumā esot apsvērusi domu rīkot šādu izsoli.

Tiesa, tagad sanācis liels nesmukums. Meitene pēkšņi mainījusi savas domas, apgalvojot, ka nekad nemaz neesot domājusi darījumu novest līdz galam, kā arī apsūdzējusi aģentūru viņas vervēšanā. Ņemot vērā to, cik lielu publicitāti izpelnījās jaunavības tirgotāja, tas bija tikai laika jautājums, kad par Nikolas nodomiem uzzinās arī viņas vecāki, un, kā vēsta mediji, daiļavas mamma un tētis esot dziļi vīlušies un sagrauti.

"Tas, ko es izdarīju, bija stulbi, un es par to ļoti kaunos. Ja es varētu pagriezt atpakaļ laiku, es to nedarītu. Mans mērķis nebija ar to lepoties.

Tas sākās kā izaicinājums. Es tikai gribēju redzēt, vai kāds tiešām būs gatavs par kaut ko tādu tērēt naudu," meitene pagājušās nedēļas izskaņā stāstījusi Itālijas izdevumam "La 27 Ora", un viņas teiktais zibenīgi pārpublicēts dažādos ārzemju medijos.

Foto: Publicitātes foto

Tāpat arī Nikola klāstījusi, ka visa šī situācija esot izvērtusies par murgu, turklāt eskorta aģentūra viņu nemitīgi bombardējot ar zvaniem un esot kļuvusi uzmācīga. Tiesa, meitenes pārstāvētās aģentūras pārstāvis medijiem pastāstījis, ka tā vis neesot patiesība – viņu sazinājušies ar daiļavu, lai pastāstītu jaunumus par izsoli.

Aģentūras pārstāvis apstiprinājis, ka lielākā summa, kas piesolīta par meitenes nevainību, esot bijuši 1,6 miljoni eiro. Kad Nikola par to informēta, viņa joprojām esot bijusi apņēmības pilna iesaistīties šajā darījumā un pat nav ieminējusies, ka nolēmusi mest plinti krūmos.

"Viņa mums neko neteica par to, ka vēlētos, lai sludinājums tiek izņemts. Mēs tikai viņu informējām par izsoles statusu un lūdzām viņas datus, lai veiktu darījumu, jo viņa vēlējās pieņemt piedāvājumu. Tas arī viss. Viņa mums sacīja, ka esot ļoti ieinteresēta," "The Sun" norādījis aģentūras pārstāvis.

Tagad, kad meitene savas domas mainījusi un nevainības pārdošana kļuvusi par skandālu, aģentūra izsoli, protams, pārtraukusi.

"Es gribēju labu izglītību, tāpēc internetā sāku meklēt veidus, kā finansēt manas studijas, nejauši uzdūros izsoļu reklāmām un uzzināju, ka ir meitenes, kuras sevi pārdevušas par 3,5 miljoniem eiro. Tad es nolēmu, ka rīkošos tieši tāpat, kad man paliks 18 gadi.

Es ceru, ka izsolē iegūšu pēc iespējas vairāk naudas, lai varu apmaksāt studijas, palīdzēt savai māsai un ģimenei, nopirkt vecākiem māju," aizvadītās nedēļas sākumā "The Sun Online" stāstīja apņēmības pilnā jaunava, kuras diženie plāni piedzīvojuši krahu.