Svētdien, 29. novembrī, noslēdzās TV3 grandiozais slavenību pārvērtību šovs "Izklausies redzēts", un televīzijas projekta izskaņā tika sarīkotas jestras dzīres.

Jau vēstīts, ka sīvajā fināla cīņā uzvaras laurus plūca Nauris Brikmanis, kurš bija pārtapis par kontrtenoru Sergeju Jēgeru un skatītājus priecēja ar dziesmu par laimīgo sagadīšanos "Rēdereja".

Savukārt Atis Ieviņš fināla vakarā uz skatuves kāpa kā amerikāņu dziedātājs Bruno Marss un izpildīja dziesmu "Treasure", Veronika Plotņikova kā Tonija Brekstone dziedāja viņas leģendāro hitu "Unbreak My Heart", bet Aija Vītoliņa valdzināja kā Nikola Kidmena un atgādināja seno patiesību par meitenēm un dimantiem dziesmā "Diamond's Are a Girl's Best Friends".

Pēc Naura triumfa šova dalībnieki un atbalstītāji devās uz izklaides iestādi "Epilogue", kur godam atzīmēja Izklausies redzēts finālu.