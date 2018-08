View this post on Instagram

Дружеский ужин🤩прекрасные люди рядом!!!😍 С @maxgalkinru @alla_orfey @igor_nikolaev_music @igorgulyaevofficial @orbakaite_k @violaviva @syutkin_valeriy @alinarodel @elshesssss @ivolskaya @andrey_silchenko #ужин #ресторан #деньрожденияпраздникдетства

A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Aug 13, 2018 at 10:54am PDT