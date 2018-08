Aizvadītās nedēļas izskaņā Jorkšīrā Anglijā norisinājās Līdsas mūzikas festivāls, kurā briti un ārzemju viesi ar vērienu atvadījās no vasaras, trīs dienu garumā baudot mūziku, bezrūpību un vētrainas izklaides.

Festivāls ilga no 24. līdz 26. augustam, un, kā vēsta britu mediji, laika apstākļi pasākuma apmeklētājus šogad nelutināja. Pēc ilgstošām lietavām festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā bija izveidojušās milzu peļķes un dubļi, kas ļaudis pamudināja mesties trakulīgās izklaidēs.

Ārzemju bilžu aģentūrās plašu ievērību iemantojuši kadri, kuros iemūžināta festivāla viesu ālēšanās netīrajās peļķēs un dubļos, un par izdomas trūkumu pasākuma apmeklētāji nudien nevar sūdzēties.

Īpaši jautri momenti tapuši pie neliela uzkalniņa telšu pilsētiņas tuvumā. Vairāki ballētāji, spītējot sliktajiem laika apstākļiem, izmetušies puspliki un šļūkuši pa dubļiem lejā no kalna.

Talkā ņemtas arī uz festivālu līdzi paņemtās lietas – dažs šļūcis uz matrača vai plastmasas maisiņa, bet kāds drošsirdis pat izmantojis telti.

Kā vēsta ārzemju mediji Līdsas festivāls ik gadu notiek vienlaicīgi ar Redingas festivālu, kas ir viens no vecākajiem Eiropas mūzikas pasākumiem. 90. gadu beigās tam pievienojās Līdsas festivāls. Abos mūzikas pasākumos šogad uzstājās virkne populāru mūziķu – Kendriks Lamars, "Kings of Leon", Post Malone, Treviss Skots, "Fall Out Boy" un vēl daudzi citi.