Februārī Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro tradicionāli notiek viens no krāšņākajiem un vērienīgākajiem karnevāliem pasaulē, kas ik gadu vairāk nekā divus miljonus tā apmeklētāju pārsteidz ar iespaidīgām performancēm, krāšņiem tērpiem un masveida dejām.

Šonedēļ par tradīciju kļuvušajās sambas parādēs ielās izgāja tūkstošiem sambas dejotāju, kuras, kā jau ierasts, priecēja ne tikai ar oriģināliem, krāšņiem tērpiem un dančiem, bet arī kārdinošajām auguma aprisēm.

Vērienīgie svētki noslēgsies 19. februārī, bet jau tagad tapuši neskaitāmi krāšņi kadri, kas karnevāla burvību ļauj sajust tiem, kuri nekad klātienē iespaidīgās Rio dzīres nav pieredzējuši.

Karnevāla ietvaros neskaitāmas vietējās deju skolas cīnījās par uzvaru un naudas balvu, un laika gaitā Riodežaneiro karnevāls kļuvis par vienu no vērienīgākajiem šoviem pasaulē. Ik gadu uz to sabrauc tūkstošiem ļaužu no tuvām un tālām zemēm.

Savukārt krāšņo dzīru pirmsākumi meklējami 1723. gadā, kad norisinājās pirmais Riodežaneiro karnevāls. Toreiz vergiem tika dotas tiesības pāris dienas gadā ļauties vētrainām svinībām un mākslinieciskos priekšnesumos paust neapmierinātību par saviem saimniekiem.