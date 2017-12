Jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps Ziemassvētkus kopā ar ģimeni pavadīja Palmbīčā Floridā, un pirmā ģimenīte sociālajos tīklos cītīgi dokumentēja svinību procesu. Daudziem par lielu pārsteigumu bilžu publicēšanas maratonā savu artavu deva arī Trampa dzīvesbiedre Melānija, kura iepriecināja ar jestru selfiju.

Melānija sociālajos tīklos publiskoja ar dažādiem filtriņiem un rūķa cepuri izskaistinātu selfiju, kurā viņa pozē, lūpas savilkusi tūtiņā. "Priecīgus Ziemassvētkus," saviem atbalstītājiem bildes aprakstā bija vēstījusi pirmā lēdija.

Nav šaubu, ka Melānijas nodomi bija tikai tie labākie, tomēr sabiedrība sadalījusies divās krasi pretēju viedokļu nometnēs – vieni ir sajūsmā par to, ka prezidenta ģimene svētkos atļāvusies aušoties kā parastie ļautiņi, savukārt otri pauduši lielu sašutumu par Trampu elegances trūkumu.

Visvairāk pārmetumu saņēmusi tieši Melānija, kuras selfijs kritis ļaužu nežēlastībā un pat izraisījis dusmu vētru. Ne viens vien sociālajos tīklos steidzis dalīties ar dzēlīgām piezīmēm par pirmās lēdijas tūtiņā savilktajām lūpām un faktu, ka prezidenta sieva niekojas ar pašbildīšu uzņemšanu gluži kā pusaudzis.

Daži pret Melāniju bijuši īpaši skarbi, paziņojot, ka viņai neesot gaumes izjūtas un arī Baltais nams pirmās lēdijas dēļ esot zaudējis savu agrāko šarmu un eleganci.

Incredibly tacky and an insult to the position of First Lady. #embarrassing #trumpban— It's MUELLER Time! (@cheetofacts) December 26, 2017

Disgraceful for a First Lady, Christmas or not. You look like a model on a photo shoot for the front page of Hustler. I'm sure the elderly and poor will appreciate this photo given how you and hubby don't care about them, only your millionaire friends at Mar-a-Largo.— MzSphalerite (@SphaleriteMz) December 25, 2017

Reminds me of what my Grandmother always said about class. You have it or you don't, no matter how much money, etc. No class at all in the current White House.— Bluedevilyn (@BlueDevilyn) December 25, 2017