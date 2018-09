Ar spēlēm Ventspilī un Saldū noslēdzas simtgades erudīcijas viktorīnas reģionālās atlases

Foto: Edijs Kārkliņš

Ar sīvām erudīcijas cīņām Ventspilī un Saldū ir aizvadītas pēdējās Vislatvijas prāta spēļu turnīra pilsētu atlases. Ir noslēdzies svarīgs posms – 25 pilsētu sērija, kas uzsāka Latvijas apceļošanu šī gada aprīlī. Projekta turpinājumā piecas labākās komandas no katras pilsētas tiksies reģionālajos pusfinālos, un pirmais no tiem norisināsies jau sestden, 29. septembrī, Valmierā. Tajā pulcēsies 25 komandas no Ikškiles, Carnikavas, Gulbenes, Cēsīm un Valmieras.