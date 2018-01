Nepatīkamu starpgadījumu otrdien, 16. janvārī, piedzīvojusi ģimenes tiesību juriste Ieva Brante – viņa iekļuvusi satiksmes negadījumā. Sieviete sociālajā tīklā "Facebook" izklāstījusi sīkākas notikuma detaļas un atklājusi, ka viņu ar auto notriecis skandalozais uzņēmējs Gulams Mohammads Gulami.

"Diena, kad tevi Vecrīgā notriec auto, pasaka "fuck off" un mierīgi aiziet uz "Hotel Garden Palace"," vēstījusi Brante. Juriste publicējusi automašīnas, kas viņu notrieca, foto, kā arī nomierinājusi savus draugus un paziņas – ar viņu viss esot kārtībā.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja Valsts policijas pārstāve, ap pulksten 9 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu Vecrīgā, kur satiksmes negadījumā iesaistīta automašīna un riteņbraucēja. Policija šobrīd skaidro notikušā apstākļus.

Savukārt Brante komentāros "Facebook" izklāstījusi savu stāsta versiju. "Šitais stāsts no stila Gulami un Brante. Vo, nezinu tikai – vai smieties, vai raudāt? Bet pie stūres bija tas pats skandalozais afgāņu izcelsmes Latvijas uzņēmējs, kurš iesaistīts neskaitāmos skandālos un tiesas prāvās, Gulams Mohammads Gulami," vēstījusi Brante.

Kā atklājusi juriste, viņa ar velosipēdu esot braukusi taisni pa ietves daļu, pēc pašas vārdiem, "nost no automašīnām". Kāds auto no aizmugures viņu apsteidzis un nogriezis ceļu. "Izvairoties no sadursmes, sabremzēju, atsitos pret apmali un abas ar Būu nokritām. Autovadītājs izkāpa ārā, un lūdzu viņam palīdzību, bet saņēmu: "Pati vainīga," autovadītājs aizgāja uz viesnīcu.

Lieki teikt, ka dzīvojamajā zonā mums ir priekšroka. Lieki teikt, ka cietušajam ir jāpalīdz. Mani vienkārši atstāja.

Kamēr "cēlos un vēlos", autovadītājs atnāca, iekāpa auto un mierīgi aizbrauca. Nobildēju, nofilmēju, saucu Ceļu policiju, "ātros" izsauca jau viņi," sīkākas detaļas atklājusi Brante.

Kā vēstījusi cietusī, vainīgais parādījies tikai pēc stundas, kad policija jau bija sākusi rakstīt dokumentus. Tad arī atklājies, ka automašīnu vadījis Gulami.

"Jā, ir video kameras, taču tās ir uz Gulami viesnīcas. Uz policijas jautājumiem par ierakstu viņš ātri atbildēja, ka kameras neierakstot un tur nekā neesot," skaidrojusi Brante.