Svinīgā ceremonija, kurā pāris viens otram teica jāvārdu, ilga aptuveni stundu. Pēc tās jaunais pāris sēdās karietē, lai dotos svinīgā procesijā pa pilsētu.

Kāzu ceremonijā bija aptuveni 600 lūgtie viesi, kuru vidū netrūka sabiedrībā zināmu ļaužu un slavenību, kā arī aptuveni 2600 tuvējās apkaimes iedzīvotāji, pils darbinieki un īpaši izraudzīti ļaudis no sabiedrības vidus, kas jauno pāri varēja apsveikt pie baznīcas.

Pēc ceremonijas jaunlaulātie zirgu pajūgā devās uz svinīgajām pusdienām Vindzoras pils īpašumā. Vēlāk vakarā svinības ar 200 aicinātajiem viesiem turpināsies netālu esošajā Frogmoras savrupnamā.

Prinča izredzētā savā īpašajā dienā bija tērpusies elegantā līgavas kleitā ar garu plīvuru, uz kura izšūtajiem ziediem bija simboliska nozīme, godinot Nāciju Sadraudzības valstis. Kā vēsta britu mediji, kāzu tērpu darinājusi franču modes nama "Givenchy" britu dizainere Klēra Veita Kellere.

Kāzām tiešraidē sekoja līdzi miljoniem skatītāju visā pasaulē. Līgavu pie altāra veda Harija tēvs princis Čārlzs. Savukārt ceremoniju vadīja Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs, kurš Hariju un Meganu pasludināja par vīru un sievu.

Karaļnams sestdien izplatīja paziņojumu, ka Harijs un Megana pēc kāzām kļūs par Saseksas hercogu un hercogieni.

Izdevums "Business Insider" pirms tam vēstīja, ka kāzas izmaksās aptuveni 46 miljonus ASV dolāru. Lielāko daļu šīs summas sedza Lielbritānijas valdība un pati karaliskā ģimene. Nelielu daļiņu apmaksāja arī Mārklas ģimene.

Princis Harijs, stāvot pie altāra blakus Meganai, nespēja valdīt aizkustinājuma asaras.

