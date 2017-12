Čiekurs bija tuvākais Ziemassvētku eglei, ko atradu te, Spānijā, kur turpinām gatavoties janvāra cīņai. Jebkurā gadījumā, novēlu skaistu Ziemassvētku vakaru, siltu kopābūšanu ar tuvākajiem un būt pateicīgiem par visu to, kas mums ir! Priecīgus svētkus! 🎄🎅🏼 --- With this pine cone being the closest thing to a Christmas tree here in Spain, it's clear that a Christmas spirit is not the thing I can feel around me this year but it's for a good cause so it's ok! Merry Christmas everyone! 🎅🏼🎄

