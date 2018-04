Šomēnes Latvijā norisinās skaistuma konkurss "Mrs. Latvija 2018", un sestdien, 21. aprīlī, iepirkšanās centrā "Rīga Plaza" notika talantu konkurss, kurā dāmas žūrijai un publikai izrādīja savas prasmes un unikalitāti.

Konkurss norisinās pirmo gadu, un to organizē fonds "Miss&Mrs. Top of the World". Tajā startē 34 dalībnieces vecumā no 26 līdz 45 gadiem.

Sestdienas pievakarē dāmas mērojās spēkiem talantu konkursā, kura ietvaros katras dalībnieces uzdevums bija sagatavot īsu priekšnesumu, lai parādītu žūrijai sevi no labākās puses.

"Dalība šajā konkursā ir liela uzdrīkstēšanās un savas komforta zonas pārkāpšana. Tas, protams, ir skaļi un spēcīgi, ja sieviete var pateikt – es esmu vērta būt par "Mrs. Latvija". Šīs dalībnieces to ir panākušas un tic saviem talantiem, ārējai un iekšējai sievišķai būtībai.

Šie konkursi jau sen vairs nav tikai par skaistumu, tas sevī ietver spēku, izaicinājumu, drosmi un pašpārliecinātību citiem apkārtējiem parādīt savas spējas. Man ir liels prieks, ka mēs šo kultūru Latvijā attīstām un spējam iedvesmot citas sievietes," "Delfi Izklaidi" informē "Miss&Mrs.Top of the World" dibinātāja Kristīne Lindenblate.

Savukārt skaistumkonkursa fināls notiks 27. aprīlī VEF Kultūras pils Lielajā zālē, un to vadīs šarmantais aktieris Rihards Lepers.