Foto: Rīgā krāšņi aizvadīts skaistumkonkurss

Piektdienas, 27. aprīļa, vakarā VEF kultūras pilī norisinājās īpaši elegants pasākums – skaistumkonkursa "Mrs. Latvija" fināls, kurā vairāk nekā 30 sievietes vecumā no 26 līdz 45 gadiem cīnījās par titulu.

Konkursa dalībnieces vairāku nedēļu garumā piedalījās dažādos pārbaudījumos, kuros apliecināja ne tikai savu daili, bet arī gudrību un talantus.

Savukārt finālā konkursantēm bija trīs iznācieni, kuros tika izrādīti vakartērpi, tautastērpi un peldkostīmi. Sīvā konkurencē par "Mrs. Latvija" tika kronēta rīdziniece Sigita Cīrule.

Jau vēstīts, ka konkurss Latvijā norisinās pirmo gadu. To organizē fonds "Miss&Mrs. Top of the World".

Foto: DELFI

"Dalība šajā konkursā ir liela uzdrīkstēšanās un savas komforta zonas pārkāpšana. Tas, protams, ir skaļi un spēcīgi, ja sieviete var pateikt – es esmu vērta būt par "Mrs. Latvija". Šīs dalībnieces to ir panākušas un tic saviem talantiem, ārējai un iekšējai sievišķai būtībai.

Šie konkursi jau sen vairs nav tikai par skaistumu, tas sevī ietver spēku, izaicinājumu, drosmi un pašpārliecinātību citiem apkārtējiem parādīt savas spējas. Man ir liels prieks, ka mēs šo kultūru Latvijā attīstām un spējam iedvesmot citas sievietes," "Delfi Izklaidi" pirms konkursa informēja "Miss&Mrs.Top of the World" dibinātāja Kristīne Lindenblate.