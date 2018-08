Iespaidīgi kadri: Velosipēdu kapsēta Šanhajā no putna lidojuma

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Ne visu valstu iedzīvotāji ir gatavi pievērsties zaļākam dzīvesveidam, kura viens no priekšnoteikumiem ir atteikties no videi nedraudzīgiem transportlīdzekļiem un pārsēsties uz velosipēdiem. Tā, piemēram, Ķīnā divriteņu nomas bizness ir cietis fiasko, un miljoniem vellapēdu nonākušas tā dēvētajās velokapsētās, vēsta izdevums "The Atlantic".