Kopš brīža, kad britu karaļnams paziņoja par prinča Harija un amerikāņu aktrises Meganas Mārklas saderināšanos, katram karaliskās ģimenes jaunpienācējas solim tiek pievērsta milzu ievērība, un arī nelabvēļi nesnauž – tie nepacietīgi gaida, kad daiļajai līgavai misēsies.

Jau vēstīts, ka Pirmajos Ziemassvētkos karaliskā ģimene tradicionāli pulcējas uz kopīgu dievkalpojumu, kuru kopā ar Hariju šogad apmeklēja arī Megana. Prinča līgavai tās bija īstenas ugunskristības, tomēr smalkās etiķetes pārzinātāji sprieda, ka viņa tīri labi tika galā un nelika vilties ar savām manierēm un gaumes izjūtu.

Savukārt pretējās domās ir interneta huligāni, kurus uzjautrinājusi Meganas izvēlētā cepure, kas daudziem raisījusi asociācijas ar visiem viedtālruņu lietotājiem labi zināmo emocijzīmīti, kas simbolizē kaku.

Megana, dodoties uz dievkalpojumu, bija ģērbusies elegantā mētelī, kam pieskaņojusi aksesuārus un apavus brūnos toņos. Savukārt aristokrātisku odziņu viņas tēlam piešķīra smalka cepure, kas bija ieturēta britu lēdiju iecienītākajās tradīcijās.

Kamēr stila eksperti apjūsmojuši aktrises gaumes izjūtu, interneta asprāši sociālajos tīklos naski dalījušies ar jociņiem par cepures acīmredzamo līdzību ar kakas emocijzīmi.

Is it just me.. or is that a curious choice of a hat design and colour? That Squiggly brown thing.. all my love to Meghan, I’m a big fan.. but that hat looks like 💩... literally... https://t.co/IRpkLuBzjn — Kat (@kattydarbandi) December 25, 2017

Don’t know what you mean David pic.twitter.com/B5CMDvsTng — Ash (@AshHanson83) December 26, 2017

That's what I see too A big 💩 — Marilena V. (@MarvolosV) December 27, 2017

Not sure wearing a MrWhippy poo on your head is entirely appropriate for a Royal church visit #MeghanMarkle 💩🙈🤣#MrHankytheChristmas poo pic.twitter.com/92VhHISFLv — JENNY BLYTH (@blythie7) December 25, 2017