Hercogiene ar automašīnu nogādāta uz Svētās Mērijas slimnīcas Lindo spārnu Londonas rietumos, kur pasaulē nāca arī karaliskā pāra divi iepriekšējie bērniņi princis Džordžs un princese Šarlote.

Tiek vēstīts, ka hercogienei pirmdienas rītā sākušās dzemdību kontrakcijas. Līdzi viņai uz slimnīcu devies arī dzīvesbiedrs Viljams.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.