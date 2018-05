Pārāk dziļš kleitas šķēlums ne vienmēr ir prātīga izvēle, un netrūkst pasaulslavenu sieviešu, kuras iespaidīgs izgriezums pievīlis, svešinieku skatieniem atsedzot pārāk daudz. Šonedēļ misēkli ar tērpu Kannās piedzīvojusi krievu modele, TV raidījumu vadītāja un aktrise Viktorija Boņa.

Otrdien ar sarkanā paklāja ceremoniju un irāņu režisora Asgara Farhadi filmas "Everybody Knows" pirmizrādi tika atklāts 71. Kannu kinofestivāls. Lai gan šis ir viens no prestižākajiem un elegantākajiem filmu festivāliem, ik gadu vairākas daiļā dzimuma pārstāves pamanās uz sarkanā paklāja savārīt ziepes.

Arī šogad jau pirmajā festivāla dienā dažām misējies, un šo neveiksminieču vidū bijusi arī Boņa, kura atklāšanas ceremonijai bija izraudzījusies kuplu vakartērpu ar pikantu šķēlumu.

Tiesa, Boņa tomēr nav spējusi kleitu iznest godam. Kā vēsta ārzemju mediji, caur kleitas šķēlumu ik pa brīdim fotogrāfu un ceremonijas viesu skatieniem ņirbējušas tērpā iestrādātās miesaskrāsas biksītes.

Taisnības labad gan jāsaka – iespējams, tas tika darīts ar nodomu. Viktorija pagaidām nevar izcelties ar sasniegumiem kino lauciņā, tomēr krāšņas skaistules kinofestivālā vienmēr ir laipni gaidītas, lai vismaz radītu daiļu fonu īstajām kinozvaigznēm. Un bieži vien šīs skaistules apzināti provocē, lai tiktu pie kārotās publicitātes.