Noslēdzies viktorīnas 'Prāta spēles: simtgades kauss' Vidzemes pusfināls

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valmieras Kultūras centrā aizritēja pirmais reģionālais prātnieku pusfināls, kurā tikās labākās 27 Vidzemes erudītu komandas, kas piedalījušās "Prāta spēles: simtgades kauss" atlases posmos Ikškilē, Valmierā, Gulbenē, Carnikavā un Cēsīs.

Ļoti sīvā cīņā komandas izspēlēja raundus par ekstrēmiem sporta veidiem, Latvijas upēm, teātra vēsturi, latviešu rakstniekiem, "Delfi" aktualitātēm, mūziku, sprota leģendām, Latvijas latu un kolekcijas monētām. Ņemot vērā, ka bija daudz jau pieredzējušu komandu, šoreiz arī vietējās komandas cīnījās godam un izrādīja sīvu konkurenci pieredzējušām turnīra komandām. Lai arī pirmās divas vietas ieņēma prātu spēļu jomas speciālisti, reģionalās komandas parādīja ļoti labu sniegumu un kopvērtejuma rezultatu tabulā punktu sadalījums bija ļoti blīvs. Vairāk par rezutlātiem var uzzināt šeit.

"Tā bija godīga cīņa. Bija redzams, ka komandas cīnījās par katru punktu. Un prieks, ka pārstāvētas tika dažādas paaudzes, jo arī tēmas bija dažādas. Kādam varbūt paveicās vairāk ar tēmu, kādam ar komandas biedru izvēli, bet kopumā visu nosaka vispusējas zināšanas, spriestpēja un tas, ko mēs saucam par komandas garu. Apsveicam visus, kas piedalījās, jo viņi visi parādīja savu labāko iespējamo sniegumu uz to brīdi un ir starp labākajām Vidzemes komandām.

Ar piecām labākajām komandā tiksimies lielajā finālā Latvijas dzimšanas dienas mēnesī 10. novembrī, lai noskaidrotu Simtgades kausa un erudītākas komandas statusa ieguvējus," stāsta spēļu vadītāji un organizatori brāļi Zači.

Foto: Edijs Kārkliņš

Daudzkārtējie spēļu dalībnieki no Rīgas atzīst: "Brīvdienas var pavadīt dažādi, mēs izvēlamies apceļot Latviju kopā ar Simtgades kausu, jo šis ir lielisks veids, kā izrauties no ikdienas dunas, uzzināt daudz ko jaunu gan par Latviju, gan par savām zināšanām (vai robiem tajās). Mūsuprāt, šis ir viens no kvalitatīvākajiem un vērtīgākajiem projektiem, kas šogad iet ar simtgades nosaukumu – paldies rīkotājiem par milzu darbu un mīlestību, kas tajā tiek ielikta!

Pusfinālā bija patiešām jūtams, ka tas ir pusfināls un likme ir krietni vien augstāka. Jo lielākā daļa pavisam noteikti brauca ar mērķi cīnīties par finālu, nevis tik vien, kā uzspēlēt brīvdienā. Interesants bija tēmu piedāvājums un komandu izvēles.

Iespējams, kāds punkts tika pazaudēts uz uztraukuma rēķina, iespējams, kādu spēles stress mobilizēja. Visādā ziņā prieks par šādu pasākumu, un forši, ka tas notiek visā Latvijā, ne tikai izredzētajā Rīgā."

Šīs spēles uzvarētāju gods tika Ogres komandai "OIK" jeb Ogres Intelektuāļu klubs. "Gan Ikšķilē, gan Valmierā, kur piedalījās "OIK" komanda, acīm redzami un ausīm dzirdami bija īpaša svētku sajūta – latviešu kopā sanākšanas svētku sajūta. Ja parasti dažādas viktorīnas mums ir ikdiena, tad Simtgades kauss LV100 jau bija cita līmeņa sajūtas – nebijušas sajūtas, kā valstiska līmeņa intelektuāls pasākums.

Jau pati savākšanās un organizēšanās uz šo pasākumu ir notikums. Komanda sāka ieplānot intelektuālo pasākumu, kā tādu. Svarīgi, ka tas notiek brīvdienās, tādēļ LV100 var apvienot ar ceļojumu pa tuvāko apkārtni. Fantastiski, ka Valmieras spēli varējām apvienot arī ar Valmieras teātra apmeklējumu jau tās pašas dienas vakarā. Ja nebūtu LV100, nebūtu arī brīvdienas izklaides pa attiecīgu pilsētu.

Spēles formāts ir ļoti interesants, demokrātisks un dažāds. Ja kādam ir vēlme uzvarēt – tad zināšanām jābūt daudzpusīgām, ne vien lats, nauda, vēsture un teātris, bet arī ekstrēmie sporta veidi un šlāgeris ir Latvijas sastāvdaļa! Ar intelektuālām spēlēm, kas norisinās visā Latvijā ir sākta jauna – globāla – Latvijas tradīcija. Nu mēs vairs neesam tikai hokeja un dziedātāju tauta, bet arī prāta spēļu tradīciju tauta. Esam iznākuši no Rīgas krogiem, lai ienāktu lauku pilsētu sirdīs – to kultūras un tautu namos, bibliotēku zālēs. Paldies par labo darbu, par emocijām. Lai izdodas!" stāsta komandas kapteinis Rolands Cupiks.

Projekta laikā līdzās komandu spēlēm ir tapusi galda spēle "Latvijai 100", kas būs perfekta dāvana kādam mīļajam Latvijas dzimšanas dienā vai arī Ziemassvētkos.

Šī spēle "Latvijas 100..." dos iespēju apceļot savu dzimto zemi vienā vakarā. Tiks izzinātas skaistākās Latvijas vietas, ievērojamākās personības un sirdij tuvākie notikumi. Pagaidām tā pieejama gan tikai mūsu pasākumu laikā, bet jau drīzumā to varēs iegādāties jebkurš interesents.

Tuvojoties Latvijas svētkiem, novēlam visiem un ikvienam atrast laiku, lai atcerētos par personām, notikumiem, vietām un mirkļiem, kas Latvijai tiešām ir nozīmīgi. Un atgādināt to arī pašiem mazākajiem, piemēram, uzspēlējot izglītojošu galda spēli. Silta tēja, kāds cepumiņš pa virsu un kopā ar draugiem vai ģimeni labi pavadīts vakars, uzspēlējot "Latvijas 100..." spēli.