Pirmo reizi vēsturē kādu no ASV prezidentiem un viņa kundzi gleznojuši afroamerikāņu mākslinieki. Izdevums "The New York Times" vēsta, ka Obamas portreta autors ir Kehinde Vailijs, savukārt Mišelu iemūžinājusi Eimija Šeralda.

Abi afroamerikāņu mākslinieki ir pazīstami ar darbiem, kuros iemūžināti tumšādaini ļaudis, un fakts, ka tieši viņiem ticis gods gleznot Obamu un viņa kundzi, guvis plašu ievērību. Gan Vailijs, gan Šeralda savos agrākajos mākslas darbos lielu ievērību pievērsuši rasu atšķirībām un politiskiem jautājumiem.

Kā vēsta "BuzzFeed", Obamu pāra portreti reti kuru atstājuši vienaldzīgu. Tie medijos un sociālajos tīklos izpelnījušies ne tikai uzslavas, bet arī nopēlumu, un visvairāk ļaudis satraucis darbs, kurā iemūžināta Mišela.

I LOVE that Barack and Michelle Obama chose Black artists to paint their portraits. The Obamas were America's first Black first family, so it's fitting they bestowed this "first" on two Black artists as well. pic.twitter.com/nQfofwJVTy— Britni Danielle (@BritniDWrites) February 12, 2018