Prātnieki Ikšķilē un Mārupē mērojas spēkiem simtgades erudīcijas viktorīnā

Sestdien, 8. septembrī, Ikšķiles Tautas namā norisinājās erudīcijas viktorīnas "Prāta Spēles: simtgades kauss" kārtējais posms, kurā 15 komandas sacentās zināšanās par Latvijas vēsturi, notikumiem un personībām. Tajā pašā dienā erudīcijas viktorīna notika arī Mārupē, kur spēkiem mērojās 17 komandas.

Pārliecinoši labākās zināšanas par latviešu sportistiem, gleznām, mākslinieku pašportretiem, ziediem, dziedošiem aktieriem kā arī portāla "Delfi"aktualitāšu raundā atlases turnīrā Ikšķilē parādīja komanda "KIOPS", 2. vietā palika "Ikšķiles zupas vakaru biedrība", bet 3. vietā ierindojās atraktīvā un koši noformētā Tīnūžu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva "Upe" komanda "Upe", kas ar šīm spēlēm pirmo reizi iepazinās Dziesmu svētku atklāšanas koncertā.

Savukārt Mārupes novada kultūras namā 17 dalībnieku komandas izlozes rezultātā izspēlēja vēsturiskus raundus par lidmašīnām, fabrikām, tiltiem, Rīgas parkiem, jaunāko latviešu mūziku un Mārupes novadu, kā arī spilgto un izcilo latviešu personību Aspaziju. Visus rezultātus skatīt var šeit.

"Šis ir viens no jaukākajiem simtgades projektiem. Mēs braucam pa Latviju, un ir ļoti labas atsauksmes no visām pilsētām. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir interese uzzināt vairāk par Latviju, pārbaudīt savas zināšanas" atklāj "Prāta spēļu" organizators Edijs Začs.

"Šādas spēles regulāri notiek Rīgā. Ļoti daudz dalībnieku, kuri pie mums spēlē, ir no Rīgas apkārtnes, arī no Ikšķiles. Tāpēc viņi arī mājās var atnākt un uzspēlēt. Man ir liels prieks, ka tieši no vietējiem šajā kārtā ir ļoti liela atsaucība. Par godu Latvijas simtgadei šis ir pirmais gads, kad šī iespēja tiek dāvāta ne tikai rīdziniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem," tā Začs.

Tēmu loks ir ārkārtīgi plašs un katru reizi citādāks. Tieši tas arī cilvēkus saista. Tās neprasa enciklopēdiskas zināšanas, bet pārbauda kopējo erudīciju, spriestpēju, sniedz jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas.

Foto: Publicitātes foto

"Lai piedalītos spēlē, ir jābūt cilvēkam, kurš mīl un zina šo to par Latviju. Uzdevums nav būt pašam gudrākajam. Šis ir labs pasākums, kurā savākties kopā ar draugiem, ģimenēm, pasēdēt, apspriest jautājumus, kas varbūt ir aizmirsušies. Jautājumi ir visdažādākie – par vēsturi, ģeogrāfiju, politiku, mākslu, sportu. Spektrs ir ļoti plašs. Ņemot vērā, ka mēs apbraukājam visu Latviju, jautājumi mainās," piebilst Začs.

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kas izgatavotas no Latvijai raksturīgā materiāla – koka, kā arī spēļu atbalstītāju balvām. Savukārt piecas labākās komandas no reģionālajiem pusfināliem novembrī Rīgā tiksies lielajā finālā, kur cīnīsies par erudītākās komandas titulu un Simtgades kausu.

Novembris ir valsts svētku mēnesis, un abas pilsētas svētkus svin ar virkni krāšņiem un aizkustinošiem pasākumiem Latvijas simtgades noskaņās. Ikšķiles novadā tas tiks svinēts skaistajā, atjaunotajā Ikšķiles estrādē ar visu paaudžu iedzīvotāju kopīgu, sirsnīgu sadziedāšanos un lustīgu sadancošanos. No pūra lādēm ārā tiks celti pašu radīti vai mantojumā atstāti rakstaini cimdi, lai dižotos ar paaudžu paaudzēs nodoto latvisko kultūras mantojumu. Latvijas simtgadi Ikšķiles novads sagaidīs kopā – plecu pie pleca un ar dzirksti acīs dosies pretī nākošai simtgadei. Sīkāka infomācija šeit.

Savukārt Mārupes novadā aktīvās tūrisma sezonas noslēgumu sagaidīs ar rudens ražas gadatirgu un plašu kultūras programmu. Aktīvākas atpūtas cienītāji aicināti pieteikties Daugavas lejteces velo foto orientēšanās noslēdzošajam posmam pa Mārupes novadu. Kas nebijis gaidāms arī 10. novembrī, kad atskatīsimies uz vēsturiskiem notikumiem kauju rekonstrukcijās. Brīvības cīnītāju kauju rekonstrukcijām piesaistīti gan vietējie, gan kaimiņu valstu interesentu/vēsturnieku klubi. Varam nešaubīgi teikt – būs iespaidīgi un interesanti. Gaidāmas aktivitātes lieliem un maziem. 11. novembrī pēc lāpu gājiena Mārupes Kultūras namā pulksten 19 viesosies un uzstāsies Ieva Akurātere. Sīkāka informācija šeit.