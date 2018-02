Today I have landed for the first time 3S+3T+3Lo in my "private Olympic practice"😂 #latvijakorejā #mēsticamsavējiem #olimpiadelv Taped by @slambiel ⛸🎥 @olimpiadelv

A post shared by Diana (@diana_nikitina_09) on Feb 12, 2018 at 7:49pm PST