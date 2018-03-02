Kad Jekaterina sāka filmēties seriālā, kas TV pirmizrādi piedzīvoja 2007. gadā un noslēdzās 2013. gadā, kad bija aizvadītas 20 veiksmīgas sezonas ar 410 sērijām, meitenītei bija tikai pieci gadi. Tiesa, savā maigajā vecumā viņai izdevās kļūt par vienu no spilgtākajiem un skatītāju iemīļotākajiem tēliem.
Uz Podziņas lomas atlasi bija pieteikušās vairāk nekā 200 meitenītes no visas plašās Krievijas, bet mazās Jekaterinas aktiermeistarība bija tik pārliecinoša, ka viņai izdevās pārspēt savas konkurentes. "Tētuka meitiņas" vēlāk kļuva par vienu no visu laiku skatītākajiem komēdijseriāliem Krievijā.
Pērn oktobrī Jekaterinai apritēja 16 gadi, un, lai gan pēc filmēšanās seriālā viņa piedalījās vēl dažos citos TV projektos, savu turpmāko dzīvi meitene nolēmusi saistīts ar medicīnu un daiļslidošanu, ar kuru viņa nodarbojas jau kopš agras bērnības.
Kā vēsta izdevums "Комсомольская правда", Jekaterina nolēmusi iestāties medicīnas koledžā. Tāpat arī viņa cītīgi trenējas daiļslidošanā, un pusaudze sev izvirzījusi gana augstus mērķus – viņa apņēmusies 2022. gadā doties uz Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm un izcīnīt medaļu.
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