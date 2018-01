'Sieva – trofeja' un hroniska neuzticība: atklājas Trampu laulības noslēpumi

Aizvadītajā nedēļā veikalu plauktos nonāca publicista un žurnālista Maikla Volfa plaši apspriestā grāmata "Fire and Fury: Inside the Trump White House", kuras galvenais varonis ir ASV prezidents Donalds Tramps . Tajā rakstītais izraisījis lielu ažiotāžu, un gana plaši tajā iztirzāta arī prezidenta kopdzīve ar Melāniju Trampu.

Jau vēstīts, ka Melānija lējusi gaužas asaras, kad uzzinājusi, ka viņas vīrs kļuvis par prezidentu. Tāpat arī grāmatā teikts, ka Tramps un viņa laulātā draudzene Baltajā namā guļ atsevišķās guļamistabās. Tiesa, tie nav vienīgie satraucoši noslēpumi, kas atklājas grāmatā.

Izdevums "The Mirror", atsaucoties uz grāmatu, vēsta, ka Donalds un Melānija knapi sarunājoties un reizēm dienām ilgi nezinot, ko otrs dara un kur atrodas.

Tāpat arī Volfs apgalvojis, ka Tramps knapi pazīstot viņa un Melānijas 12 gadus veco dēlu Baronu un uzmanību savai jaunākajai atvasei prezidents pievēršot tikai tad, kad puiku jāņem līdzi uz kādu saviesīgu pasākumu.

"Donalda Trampa laulība mulsināja gandrīz visus," izdevums citējis Volfa rakstīto. "Viņš un Melānija kopā pavadīja relatīvi maz laika. Reizēm viņi dienām ilgi nekontaktējās, arī laikā, kad viņi abi bija Trampa tornī," teikts grāmatā.

Volfs rakstījis, ka Melānija bieži vien nav nojautusi, kur ir viņas vīrs, un tā īsti tam pat nav pievērsusi uzmanību. "Viņas vīrs ceļoja no rezidences uz rezidenci tā, it kā viņš staigātu no vienas istabas uz otru," vēstījis grāmatas autors.

Volfs arī rakstījis, ka pats Tramps Melāniju, kura, kā zināms, ir viņa trešā sieva, draugu klātbūtnē dēvējot par "sievu-trofeju". Savukārt izdevums "Newsweek", atsaucoties uz grāmatu, vēsta, ka Tramps esot "hroniski neuzticīgs" Melānijai un labprāt iesaistās dēkās ar savu draugu sievām. Vēl jo vairāk – viņš ļoti lepojoties ar saviem sasniegumiem draugu sievu pavedināšanā.

"The Mirror" gan steidzis atgādināt, ka pāra attiecību sākumposmā nekas nav liecinājis par to, ka kādu dienu starp abiem iestāsies atsalums.

Bijusī modele Melānija Knausa un biznesmenis Tramps apprecējās greznā ceremonijā Palmbīčā 2005. gadā. Kāzas tika sarīkotas ar īstu pompu – tajās bija vairāk nekā 350 lūgto viesu, kuru vidū netrūka pirmās klases slavenību, līgava svinību laikā nomainīja divus dažādus ekskluzīvus tērpus, bet kāzu izmaksas tika lēstas miljonos.

Kāzas arī tika plaši atspoguļotas medijos, bet Melānijai izdevumā "Vogue" tika 14 lappušu atvērums, kurā viņa pozēja kāzu tērpos un atklāja ceremonijas un svinību detaļas.