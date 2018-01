Svētdienas, 7. janvāra, vakarā Beverlihilsā tika pasniegtas "Zelta globusa" balvas, un ierasti pēc uzvarētāju paziņošanas ir laiks sarosīties arī stila ekspertiem, vērtējot sanākušo viesu tērpus. Šoreiz gan viņu uzdevums ir vienkāršs – lielākā daļa dāmu bija izvēlējušās melnus tērpus.

Šāds vienots ģērbšanās stils bija izvēlēts, lai paustu atbalstu sievietēm, kuras cietušas no seksuālas uzmākšanās un vardarbības, un protestētu pret šādiem nodarījumiem, kas līdz šim gan Holivudā, gan citās nozarēs lielākoties tika noklusēti un netieši pieņemti kā norma.

Šis bija pirmais lielais kinoindustrijas pasākums pēc tam, kad pērnā gada rudenī skaļi izskanēja producenta Hārvija Vainstīna nodarījumi, kas aizsāka "MeToo" akciju, kuras ietvaros sievietes visā pasaulē publiski sāka runāt par piedzīvoto vardarbību.

Kā jau steiguši atzīt dažādi stila eksperti, šoreiz "Zelta globusa" tērpu parāde uz sarkanā paklāja izcēlusies ar īpašu eleganci un uzskatāma par labas gaumes paraugdemonstrējumu, un daudzas Holivudas dāmas pamanījušās pierādīt, ka klasika vienmēr ir labākā izvēle.

Iniciatīvas "Time's Up" ietvaros vairākas ekrāna zvaigznes – Mišela Viljamsa, Merila Strīpa, Sjūzena Sarandona un citas – par savām pavadonēm nozīmīgajā pasākumā bija izvēlējušās sieviešu tiesību aktīvistes, tādējādi vēloties pievērst uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumam.

Jau vēstīts, ka "Zelta globusu" kā labākā drāma saņēma Mārtina Makdonas režisētā filma "Three Billboards Outside Ebbing Missouri", bet labākā režisora gods tika Giljermo del Toro par filmu "Ūdens forma" ("Shape of Water"). Vairāk par balvu saņēmējiem var lasīt šeit.