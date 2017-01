Ar neparastu blogu "Facebook" tīklā sevi pieteikusi Sabīne Koklačova (attēlā), kura ir nolēmusi turpmākā gada garumā atteikties no lietām, bez kurām daudziem būtu grūti iztēloties savu ikdienu. Uzņēmēja un nelielas reklāmas aģentūras īpašniece lapā "A Year Without Shopping" ("Gads bez iepirkšanās") apraksta katru savu pārdrošāko izaicinājumu, un turpina kalt plānus par citām lietām un paradumiem, kuras izskaust no savas ikdienas.