82 gadu vecumā mūžībā aizgājis 1970. gados populārais aktieris Bērts Reinoldss, vēsta "ABC News".

"Us Weekly" vēsta, ka viņš miris slimnīcā Floridā, kur līdzās viņam bijusi ģimene.

1970. gados slavu Reinoldss iemantoja pateicoties savām ūsām un dalībai tādās filmās kā "Deliverance", "Smokey and the Bandit", "Boogie Nights" un "The Cannonball Run".

1998. gadā Reinoldss izpelnījās "Oskara" nomināciju par lomu filmā "Boogie Nights".