Apturēta supervaroņu kinofranšīzes "Guardians of the Galaxy" ("Galaktikas sargi") trešās daļas uzņemšana, vēsta ASV mediji.

Uzņemšana atlikta sakarā ar skandālu pēc režisora Džeimsa Ganna atlaišanas pagājušajā mēnesī par pirms laba laika publicētiem aizskarošiem tvītiem, kuros režisors joko par izvarošanu un pedofiliju. Vecos tvītus, kas publicēti laikā no 2008. līdz 2011. gadam, uzgāja konservatīvais tīmekļa medijs "Daily Caller" un publicēja tos atkārtoti. Tam sekoja aicinājumi "Disney", lai Gannu atbrīvo no amata.

Ganna atlaišana sadusmoja aktieru komandu, kura pagājušajā mēnesī publicēja atklātu vēstuli režisora atbalstam. Ganns režisējis divas iepriekšējās "Galaktikas sargu" franšīzes filmas, un bija plānots, ka viņš būs režisors arī trešajai filmai, kurai uz ekrāniem jāiznāk 2020. gadā.

Filmas producenti "Marvel" un "Disney" "pārgrupējas" pirms trešās daļas uzņemšanas, vēsta izdevums "The Hollywood Reporter". Neliela uzņemšanas komanda gatavo "Guardians of the Galaxy 3", kuras filmēšanai būtu bijis jāsākas janvārī. "Grafiks ir izjaukts," izdevumam pavēstīja avots.