Video: Pirmais ieskats 'Fantastisko briesmoņu' turpinājumā

Foto: Kadrs no video

Šonedēļ patīkams pārsteigums sarūpēts visiem Harija Potera pasaules faniem – prezentēts pirmais ieskats filmas "Fantastic Beasts and Where to Find Them" ("Fantastiskās būtnes, un kur tās meklēt") turpinājumā "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ("Fantastiskie briesmoņi: Grindevalda noziegumi").