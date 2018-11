Noklausies! Aminata un Markus Riva duetā apdzied nelaimīgas attiecības

Muzikālu pārsteigumu no pašmāju skatuves māksliniekiem šoruden netrūkst, un jaunumus saviem atbalstītājiem sarūpējuši arī Latvijā un ārpus tās robežām pazīstamie dziedātāji Aminata un Markus Riva. Klausītāju vērtējumam sniegta viņu pirmā kopīgā dziesma "Last Dance".

Medijiem izplatītajā informācijā teikts, ka dziesmas autors ir Riva, savukārt skaņdarba producēšana uzticēta populārajam pašmāju producentam Kasparam Ansonam.

Jaunā dziesma ir par nelaimīgu attiecību pēdējiem mirkļiem: "Vai Tev nebūtu nekas iebilstams, ja apskautu mani cieši un paliktu te vēl pēdējo nakti un nodejotu pēdējo deju?". Abu mākslinieku daiļradē dueti nav tapuši bieži.

Mūziķi ir pazīstami jau daudzus gadus, kopā cīnījušies arī "Eirovīzijas" nacionālajās atlasēs. 2015. gadā abi tikās "Supernovas" finālā, kur Markus ar dziesmu "Take Me Down" piekāpās Aminatas hitam "Love Injected".

"Man jau sen bija doma par duetu ar Aminatu, jo patīk viņas muzikālais koncepts un attieksme pret to, ko viņa dara. Veidojot savu jaunāko albumu, sarakstīju dziesmu "Last Dance", kura jau sākotnēji bija paredzēta kā duets ar Aminatu, bet laika trūkuma dēļ līdz albuma izdošanai mums neizdevās to ierakstīt kopā. Bet šobrīd dziesma ir ieguvusi savu īsto skanējumu, pateicoties Aminatas līdzdalībai, un par to man ir liels gandarījums," par sadarbību stāsta Markus.

"Kad Markus piedāvaja man kopā ierakstīt dziesmu, es ar prieku piekritu, jo zināju, ka šis noteikti būs skaists, kvalitatīvs un interesants projekts, tieši tāds, kādi Markum ir bijuši līdz šim. Dziesma "Last Dance" man ļoti patika! Patika gan melodijas uzbūve, gan teksts, gan Kaspara Ansona mūsdienīgā aranžija. Esmu ļoti priecīga par šo sadarbību un nevaru sagaidīt brīdi, kad tā tiks atrādīta pasaulei!"atzīstas Aminata.