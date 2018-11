"Šī dziesma un tās vārdi liek aizdomāties par dzīvi, kas vienkārši notiek mums apkārt. Par to, ka vienam ar sauli būs pietiekami, bet otram vajadzēs vēl arī jūru, laivu un saldējumu, bet galu galā viss ir tā, kā mēs katrs to redzam. Tāpēc, ja arī dažreiz mēs visu redzam pelēkos toņos un āboli šķiet rūgti, ir jāturpina sapņot. Ne vienmēr sapņi piepildās, bet tas nenozīmē, ka mums jāpārstāj sapņot. Tāpēc es tev teikšu to – sapņo tu, un tev tā būs," par jauno dziesmu stāsta Marta.

Dziesmas producents ir grupas "Triānas parks" basģitārists Kristaps Ērglis. "Man vienmēr ir gribējies sadarboties ar kādu mākslinieku ārpus grupas, un esmu ļoti priecīgs, ka Marta uzrunāja mani. Ar šo skaņdarbu noteikti mūsu sadarbība nebeigsies," tā Kristaps.

Savukārt dziesmas vārdu autors ir Toms Barons-Lūķis. Viņš ir vairāku Martas dziesmu līdzautors, tostarp rakstījis vārdus arī dziedātājas līdz šim populārākajai kompozīcijai "Mainiet vārdus".