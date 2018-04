28 gadu vecumā piektdien mūžībā devies populārais zviedru mūziķis Tims Berglings jeb DJ Avicii.

Kā ziņo mediji, mūziķis nomiris Omānā.

"Ar dziļām skumjām paziņojam par Tima Berglinga zaudējumu," paziņojumā norādījis mūziķa pārstāvis, kurš pieminējis, ka ģimene ir satriekta par notikušo.

"Lūdzam šajā grūtajā laikā ievērot ģimenes tiesības uz privātumu. Pagaidām netiks sniegti nekādi paziņojumi," apgalvojis mūziķa pārstāvis.

"Hey Brother", "Waiting for Love", "Wake Me Up", "Addicted to You" – šie ir tikai daži no Avicii hitiem, kas pēdējo pāris gadu laikā gozējušies topu virsotnēs arī dažādās pašmāju radiostacijās.

DJ Avicii bija viens no zināmākajiem populārās mūzikas izpildītājiem pasaulē. Viņš ieguvis divas "Grammy" balvas nominācijas, un pēdējos gados nav bijis "Eirovīzijas" konkursa, kurā kādam no māksliniekiem nebūtu pārmests, ka viņa dziesma ir plaģiāts kāda Avicii gabalam.

Zviedru mūziķis savas dzīves laikā sadarbojās arī ar Madonnu, grupu "Coldplay" un citiem mūziķiem.

Par mūziķa pāragro nāvi sēro arī mūzikas industrijas pārstāvji un citi elektroniskās mūzikas dīdžeji, kuri tviterī pauduši līdzjūtības. Savu līdzjūtību paudis slavenais dīdžejs Kelvins Heriss (Calvin Harris), Džoels Cimmermans (Joel Zimmerman) jeb Deadmau5 un citi.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

— Calvin Harris (@CalvinHarris) April 20, 2018

my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii :( Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him.

— Goat lord (@deadmau5) April 20, 2018

Damn Dude RIP #Avicii 🙏🏽— DJ Pauly D (@DJPaulyD) April 20, 2018

R.I.P Avicii 😣 I can't believe this.... You were taken from us way too soon. You'll never be forgotten man. This hurts 💔— Dante D'Angelo💧 (@itsdantedangelo) April 20, 2018

Tim, I can't believe what I just heard, you have gone way to early, there are no words to describe how I feel, I am thankful for all the great moments we got to spent together; and thankful for all the things I got to learn from you. The world will miss you.❤️ ~ R.I.P Avicii pic.twitter.com/HR3JvWGs9k — Nicky Romero (@nickyromero) April 20, 2018