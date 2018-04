Kārtējo rekordu sasniedzis puertorikāņu dziedātāja Luisa Fonsi un repera Daddy Yankee lipīgā meldiņa "Despacito" videoklips. Tas kļuvis par vēsturē pirmo videoierakstu, kas vietnē "YouTube" noskatīts vairāk nekā piecus miljardus reižu.

Despacito klips "jūtūbā" tika publicēts aizvadītā gada 12. janvārī, un šonedēļ tā skatījumi pārsnieguši piecu miljardu atzīmi.

Videoklips kopš publicēšanas brīža vairākkārt lauzis dažādus rekordus, kļūstot ne tikai par skatītāko videoierakstu "YouTube", bet arī par internetā skatītāko mūzikas video un skatītāko video visā internetā kopumā, vēsta "Guiness World Records".

Savukārt otrajā vietā "YouTube" skatītāko videoierakstu topā joprojām ierindojas repera With Khalifa un Čārlija Puta hits "See You Again", kura skatījumi pārsniedz 3,4 miljardus.