Viesojoties raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu", Dons atzina, ka, skatoties "Supernovu", viņš sācis apsvērt iespēju mēģināt vēlreiz izcīnīt ceļazīmi uz "Eirovīzijas" konkursu.

"Man nāca doma pamēģināt vēlreiz. Bet tas noteikti uz nākotni," norādīja Dons. Tiesa, vispirms ir jābūt piemērotai dziesmai, kas vismaz pagaidām nav tapusi.

"Tā ir forša skatuve un liela publika. Kāpēc nē?" par iespējamo dalību cīņā par ceļazīmi uz "Eirovīziju" sprieda Dons.

Atgādinām, ka Dons 2010. gadā konkursā "Eirodziesma" ar Zigmara Liepiņa kompozīciju "My Religion Is Freedom" piekāpās Aišai, bet 2014. gadā nieka 97 balsis viņu un "Pēdējo vēstuli" šķīra no tā gada "Eirovīzijas" pārstāvjiem – grupas "Aarzemnieki".