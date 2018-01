Vecgada vakarā publiskots ikgadējais "Eirovīzijas" dziesmu tops "ESC 250", kurā apkopotas fanu iecienītākās dziesmas no visiem konkursa norises gadiem, un šogad topā iekļuvušas četru Latvijas pārstāvju izpildītās kompozīcijas.

Interneta balsojumā, ko organizē oficiālais "Eirovīzijas" radio "Escradio.com" sadarbībā ar konkursa ziņu portālu "Songfestival.be", ik gadu piedalās tūkstošiem fanu no visas pasaules.

Starp 250 populārākajām kompozīcijām šogad nonākušas četras Latvijas pārstāvju dziesmas – augstajā 25. vietā ierindojusies Aminatas izpildītā "Love Injected", ar ko viņa pārstāvēja Latviju 2015. gadā.

92. vietā "Eirovīzijas" fani ierindojuši "Prāta Vētras" izpildīto dziesmu "My Star", kas 2000. gadā konkursā ieņēma augsto trešo vietu. Zīmīgi, ka šajā fanu balsojumā šī dziesma novērtēta augstāk par visām pārējām 2000. gada konkursa kompozīcijām, ieskaitot uzvarētāju, brāļu Olsenu izpildīto "Fly on the Wings of Love".

Dziedātāja Justa izpildītā "Heartbeat" ierindojusies 137. vietā, bet "Triānas Parka" dziesma "Line" atzīta par 224. populārāko "Eirovīzijas" dziesmu.

Savukārt 2002. gada konkursa uzvarētājas Marija Naumovas dziesma "I Wanna" ir viena no retajām "Eirovīzijas" uzvarētājdziesmām, kas nav nonākusi starp 250 populārākajām kompozīcijām.

Sesto gadu pēc kārtas topa pirmajā vietā ierindojas zviedru dziedātājas "Loreen" izpildītā dziesma '"Euphoria", ar ko viņa triumfēja "Eirovīzijas" dziesmu konkursā 2012. gadā. Pērnā gada uzvarētājs, portugālis Salvadors Sobrals ierindojies otrajā vietā ar savu dziesmu "Amar Pelos Dois". Trešajā vietā ierindojusies 2016. gada uzvarētāja – Ukrainas pārstāve Jamala ar dziesmu "1944".