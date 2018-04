Foto: Laura Rizzotto gatavojas lielajai 'Eirovīzijas' skatuvei

No 8. līdz 12. maijam Portugāles galvaspilsētā Lisabonā norisināsies starptautiskais dziesmu konkurss " Eirovīzija ", kurā Latviju ar kompozīciju "Funny Girl" šogad pārstāvēs Laura Rizzotto . Pēdējās nedēļās noticis aktīvs gatavošanās process, un Laura arī piedalījusies vairākos dziesmas popularizēšanas pasākumos dažādās pasaules valstīs.

Pirms došanās uz "Eirovīzijas" konkursu dažādās pasaules vietās jau tradicionāli notiek saviesīgi pasākumi, kuru ietvaros satiekas gan dziesmu izpildītāji, gan mediji un citi mūzikas un TV industrijas ļaudis.

Kā vēsta LTV pārstāvji, Laura aizvadītā mēneša laikā paguvusi paviesoties un uzstāties Telavivā, Amsterdamā un Madridē, kā arī pirmo reizi pabijusi Portugālē, lai nofilmētu Latvijas vizītkarti konkursam.

Tiek ziņots, ka Izraēlā Laura uzstājusies pat 20 tūkstošu skatītāju auditorijas priekšā, savukārt aizvadītajā nedēļas nogalē Madridē, aizkustinot tūkstošiem klausītāju, izpildīja ne vien savu dziesmu "Funny Girl", bet kopā ar Spānijas pārstāvi Alfred nodziedāja arī sirsnīgu kaverversiju dīdžeja Avicii dziesmai "Wake Me Up", veltot to aizsaulē pāragri aizgājušā mūziķa piemiņai.

Tikmēr Amsterdamā notikušo pasākumu "Eurovision in Concert" klātienē vēroja seši tūkstoši skatītāju, un tas tika pārraidīts arī Nīderlandes televīzijā, bet Spānijā, kurā "Eirovīzija" ir ļoti populāra, Lauru pārsteidza fani, kas stundām ilgi gaidīja pie viesnīcas, lai nofotografētos ar konkursa dalībniekiem un saņemtu autogrāfus.

Filmējot Latvijas vizītkarti kādā Portugāles kūrortpilsētā, Laura pārsteidza un sajūsmināja filmēšanas komandu ne vien ar savu portugāļu valodas prasmi, bet arī ar panākumiem kādā sportiskā aktivitātē, par ko visa plašā "Eirovīzijas" konkursa skatītāju auditorija varēs pārliecināties pirms mūziķes priekšnesuma konkursa pusfinālā.

Foto: Publicitātes foto

Jau vēstīts, ka Laura Rizzotto ar dziesmu "Funny Girl" Lisabonā uzstāsies "Eirovīzijas" otrajā pusfinālā, kas notiks 10. maijā. Latvijas dalībniecei piešķirts 14. kārtas numurs un otrajā pusfinālā viņai būs jākonkurē ar Norvēģijas, Rumānijas, Serbijas, Sanmarīno, Dānijas, Krievijas, Moldovas, Nīderlandes, Austrālijas, Gruzijas, Polijas, Maltas, Ungārijas, Zviedrijas, Melnkalnes, Slovēnijas un Ukrainas pārstāvjiem.

Abus starptautiskā "Eirovīzijas" dziesmu konkursa pusfinālus, kā arī finālu varēs vērot tiešraidē LTV1. Jau 1. maijā Laura Rizzotto un Latvijas delegācija dosies uz Lisabonu, lai gatavotos konkursa priekšnesumam uz lielās skatuves.