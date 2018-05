Latvijas pārstāve Laura Rizzotto ceturtdien notikušajā "Eirovīzijas" pusfinālā no 18 valstīm ierindojusies 12. vietā, liecina konkursa mājaslapā publiskotā informācija.

Rizzotto ar dziesmu "Funny girl" ieguva 106 punktus, kas nebija pietiekami, lai kvalificētos dalībai konkursa finālā. Tam pietrūka vismaz pieci punkti. Aiz Latvijas ar vēl zemāku punktu skaitu pusfinālā palika Sanmarīno, Krievija, Gruzija, Polija, Malta un Melnkalne.

Jau vēstīts, ka šogad konkursā sacentās 43 valstis, bet uzvaras laurus sestdien Portugālē notikušajā finālā plūca Izraēla, kurai uzvaru nodrošināja dziedātāja Netta ar dziesmu "Toy", kas ieguva 529 punktus.

Otro vietu ar 436 punktiem ieguva Kipras dziedātāja Elena Foureira, izpildot dziesmu "Fuego", bet trešo vietu un 342 punktus izpelnījās Austrijas dziedātājs Sesars Sampsons ar dziesmu "Nobody But You".

Igaunijas pārstāve Elīna Nečajeva ar dziesmu "La Forza" ieguva 245 punktus un 8. vietu, bet Lietuvas pārstāve Ieva Zasimauskaite ar dziesmu "When We're Old" iekļuva 12. vietā ar 181 punktu.

Konkursa finālā sestdien uzstājās Igaunijas, Lietuvas, Austrijas, Kipras, Izraēlas, Čehijas, Bulgārijas, Albānijas, Somijas, Īrijas, Serbijas, Moldovas, Ungārijas, Ukrainas, Zviedrijas, Austrālijas, Norvēģijas, Dānijas, Slovēnijas un Nīderlandes mākslinieki, kuri sevi pierādīja pusfinālos, rīkotājvalsts Portugāle, kā arī "lielā piecinieka" valstis, kurām dalība finālā ir garantēta - Francija, Vācija, Itālija, Spānija un Lielbritānija.