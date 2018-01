Mīlgrāve skaidro, kāpēc 'DigiTop100' šovs notiks Ventspilī

Sarunā ar "Delfi Izklaidi" Mīlgrāve pastāstīja, ka ideja par šāda veida topu, kas apvienotu sevī to mūziku, ko Latvijā cilvēki visvairāk klausās dažādās digitālajās platformās, radusies rudenī.

"Paralēli bija zvans no Ventspils, vai nav kāds jauns un interesants projekts, ko viņiem piedāvāt. Var teikt, ka zvaigznes sastājās pareizi un ļāva tam notikt. Ventspils man uzticējās, un, nezinot, kas no tā sanāks, bija gatavi to finansēt," par "DigiTop100" ieceri un realizāciju stāsta Mīlgrāve.

13 gadus par lielāko muzikālo notikumu Ventspilī tika uzskatīts "Muzikālās bankas" fināla šovs, tāpēc ir neizbēgami, ka jaunpienācējs – straumētās mūzikas topa apbalvošanas koncerts – tiks salīdzināts ar priekšteci.

"Lielākais izaicinājums bija tas, ka šim pasākumam ir jābūt atšķirīgam, kaut kam jaunam un nebijušam," norāda Mīlgrāve, atklājot – pusē zāles būs stāvvietas, bet pēc pasākuma turpat olimpiskajā centrā "Ventspils" notiks ballīte.

"DigiTop100" mērķauditorija ir jaunieši, ko apliecina gan aicinātie mākslinieki, gan paša topa veidošanas princips – tieši jaunieši ir tie, kas aktīvi lieto mūzikas straumēšanas vietnes, tādējādi ietekmējot visvairāk klausīto mākslinieku sarakstu.

Pērn pārtraukt sadarbību ar Ventspili lēma ne tikai Latvijas Radio ar "Muzikālo banku", bet arī Latvijas Televīzija (LTV) ar šlāgermūzikas aptaujas ikgadējo fināla koncertu "Dziesmu sirdij rodi Ventspilī". Nozīmīgu lomu šajos lēmumos spēlēja daļā sabiedrības izskanējušais sašutums par Ventspils mēra Aivara Lemberga uzrunu LTV pārraidē "Latvijas sirdsdziesma" pēc "Rīdzenes sarunu" nākšanas atklātībā.

Šis ir apkaunojums LV mediju videi. Esmu lūgusi LTV valdi pārtraukt sadarbību ar Ventspili. Līdz tam atsakos no šī projekta pārraudzības. pic.twitter.com/YhzKJYjcNs— Gunta Sloga (@GuntaSloga) July 3, 2017

Projekta "DigiTop100" lielo šovu tiešraidē no Ventspils varēs baudīt telekanālā TV3, un pasākuma organizatore Mīlgrāve sadarbībā ar Ventspils domi nesaskata problēmu.

"Viens cilvēks nav visa pilsēta, un šāda pasākuma norise nav tikai viena cilvēka lēmums, bet kopīgs radošs process. Es strādāju ar pilsētas domi, nevis Lemberga kungu. Ar viņu man nav bijusi sadarbība. Es aizbraucu uz turieni un redzu – pilsēta ir sakārtota un moderna. Pret ventspilniekiem man nav nekādu pretenziju un nevar būt. Viņi ir malači, ka tā sakopuši savu pilsētu. Tur nav kauns aicināt ārzemju viesus," norāda Mīlgrāve.

Foto: F64

"Muzikālās bankas" fināla pārraidēs par pastāvīgu tradīciju bija kļuvušas arī Ventspils mēra uzrunas. Kā "Delfi Izklaidei" pastāstīja Mīlgrāve, "DigiTop100" apbalvošanas ceremonijas scenārijā vismaz šobrīd Lemberga uzruna nav paredzēta.

Viņa arī skaidroja, ka šim pasākumam būs citāds formāts – tas vairāk līdzināsies ballītei, uz skatuves būs izkārtoti milzu video ekrāni un organizatori gadās, lai noturētu publiku "ritmā", un uzrunas šajā formātā īsti pat neiederas.

Lielā koncerta gaidās aktualitātēm "DigiTop100" topā iespējams sekot līdzi radiostacijā "Star FM", bet 27. janvāra vakarā tiešraidi no Ventspils translēs TV3.

""All Media Latvia" ir ilggadēja sadarbība ar vienu no Latvijā vadošajām mūzikas izdevējkompānijām "MicRec PM", ar kuru kopīgiem spēkiem vairāku gadu garumā esam realizējuši dažādus muzikālus projektus, to skaitā, mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" un šogad arī lokālās mūzikas industrijas attīstībai tik nozīmīgo notikumu Latvijas mūzikas digitālais TOP100 jeb "DigiTOP100". "All Media Latvia" "DigiTOP100" ietvaros ir sadarbība tikai ar projekta veidotājiem "MicRec PM"," "Delfi Izklaidi" informēja "All Media Latvia" sabiedrisko attiecību pārstāve Ieva Ancāne.

Jau vēstīts, ka šogad "Muzikālās bankas" fināls tiks veidots kā radioraidījums, bet ventspilnieki ierastā šova vietā olimpiskajā centrā "Ventspils" varēs baudīt pirmo mūzikas straumēšanas topa "DIGiTop100" lielkoncertu, kurā uzstāsies Intars Busulis, "Instrumenti", "Mesa", "Carnival Youth", "The Sound Poets", "Olas" un daudzi citi populāri Latvijas izpildītāji, kā arī ārvalstu viesi.