"Katru dienu saņemam klausītāju jautājumus par "Muzikālās bankas" fināla šova norisi. Tad nu ziņojam, ka šogad rezultātu paziņošana notiks īpaši veidota radio raidījuma laikā (bez publikas, klātesot mūziķiem)," vēstīts dziesmu aptaujas feisbuka lapā, kas liecina – lai gan vasarā tika spriests, ka "Muzikālā banka", atvadoties no Ventspils, varētu meklēt mājvietu citā pilsētā, tas nav noticis, un ierastais fināla šovs ar publiku un televīzijas tiešraidi nenotiks.

Radio raidījumu varēs klausīties Latvijas Radio 2 ēterā sestdien, 20. janvārī, no pulksten 12, bet par aizvadītā gada 25 vērtīgākajām dziesmām iespējams nobalsot šeit. 2017. gada vērtīgāko dziesmu top 15 taps zināms 11. janvārī.

Lēmums par to, ka lielais "Muzikālās bankas" fināla šovs nenotiks Ventspilī, tika pieņemts jau jūlijā, un toreizējā Latvijas Radio valdes locekle Sigita Roķe norādīja, ka "apstākļi ir tādi, ka varētu rīkot pasākumu citā pilsētā". Šī vēsts sekoja īsi pēc tam, kad Latvijas Televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belte paziņoja, ka LTV pārtrauks sadarbību ar Ventspils domi. Tas notika pēc plašās kritikas, ko saņēma Ventspils domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga uzruna LTV pārraidē "Latvijas sirdsdziesma" pēc "Rīdzenes sarunu" nākšanas atklātībā.

"Muzikālās bankas" fināls Ventspilī bija noticis 13 gadus.

Tiesa, Ventspils bez tradicionālā janvāra izskaņas muzikālā pasākuma nepaliks – 27. janvārī olimpiskajā centrā "Ventspils" notiks pirmais mūzikas straumēšanas topa "DIGiTop100" lielkoncerts.

""DigiTop100" ir objektīvākais mūzikas tops Latvijā, kā nekā to veido paši valsts iedzīvotāji, klausoties savas mīļākās dziesmas un izpildītājus dažādās mūzikas straumēšanas platformās," teikts topa aprakstā, un reklāmas sola, ka koncertā uzstāsies Intars Busulis, "Instrumenti", "Mesa", "Carnival Youth", "The Sound Poets", "Olas" un daudzi citi populāri Latvijas izpildītāji, kā arī viesi no Krievijas un Ukrainas.

Šo koncertu būs iespējams baudīt ne tikai klātienē – televizora skatītāji Ventspilī notiekošo koncertu varēs vērot tiešraidē telekanālā TV3.