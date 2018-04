No pagrimuma glābj veģetārisms un meditācija: Lietuvas pārstāves 'Eirovīzijā' stāsts

Starptautiskajā dziesmu konkursā " Eirovīzija " Lietuvu šogad pārstāvēs 24 gadus vecā Ieva Zasimauskaite, kura nacionālajā atlasē plūca uzvaras laurus ar dziesmu "When We’re Old". Daudzus apbūris skatuves mākslinieces samtainais, nedaudz bērnišķīgais vokāls un viņas izpildītās balādes aizkustinošais vēstījums.

Ieva Lietuvas šovbiznesā ir pazīstama jau labu laiku. 16 gadu vecumā viņa sāka piedalīties dažādos televīzijas projektos. Pirmais no tiem – "Koru kari". Vēlāk arī izmēģināja spēkus un ar labiem panākumiem startēja muzikālajā talantu šovā "Lietuvos balsas". Arī "Eirovīzijas" nacionālajā atlasē viņa piedalījās ne pirmo reizi.

Tiesa, pirms dziesmas "When We're Old" triumfa Ieva bija paņēmusi diezgan garu radošo pauzi sevis meklējumiem. Šovbizness meiteni bija nogurdinājis un izsmēlis. Daudz enerģijas savulaik prasīja arī centieni karjeru apvienot ar mācībām skolā.

Domas viņai palīdzēja sakārtot hindu svētie raksti un meditācija, kas viņai sniedza iespēju rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, un pamazām viņas dzīvē atgriezās arī mūzika.

"Es sev sāku uzdot daudz jautājumu, man bija skumji, izjutu tukšumu, bet visi tik atkārtoja, ka šīs skumjas pāries, bet tās nekur nepazuda. Tajā laikā tikai vīrs Mariuss mani saprata un ieklausījās manī.

Viņš man sāka daudz stāstīt par veģetārismu, bet man tolaik likās, ka tās ir muļķības. Vai veģetārisms tiešām var izārstēt iekšējo tukšumu?

Es sāku lasīt grāmatu par Ājūrvēdu, tad arī uzzināju, ka gaļas ēšana veicina trauksmi un bailes, kas tiek uzņemtas no nogalinātajiem dzīvniekiem," intervijā Lietuvas "Delfi" stāstījusi Ieva, kura ieklausījusies savā vīrā un nolēmusi pamēģināt no savas ēdienkartes pilnībā izslēgt gaļu.

Atteikties no gaļas bijis grūtāk, nekā Ieva sākumā bija iedomājusies. Visbeidzot viņa vērusies pēc palīdzības pie Anantara Dasa – Lietuvā zināma psihologa, jogas meistara un meditācijas lietpratēja. Vīrietis skumju un bēdu nomāktajai dziedātāji, kura ļoti pārdzīvoja, ka pametusi mūziku, iedevis īpašas meditācijas krellītes, kuras viņš pats smejoties dēvējis par "tālruni Dievam".

Foto: DELFI / Orestas Gurevičius

Anantars Ievai iemācījis mantru, kuru viņa, atgriežoties mājās, pie sevis nemitīgi atkārtojusi un pēkšņi piedzīvojusi īstu svētlaimi. Viņa izjutusi pilnību, mieru un prieku. Jau nākamajā rītā dziedātāja bez grūtībām arī pārtraukusi ēst gaļu.

"Tieši tik vienkārši. Es arī atteicos no alkohola un man parādījās vēlme mainīt sevi. Tad es sapratu, ka tā nav vide, kam jāmainās, bet gan es pati. Es sāku meditēt, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka jāieslēdzas alā. Visa vēdiskā zinātne balstās uz to, ka dzīvē pats svarīgākais ir savstarpējās attiecības. Un es sāku mācīties, kā ar citiem sazināties," skaidrojusi Ieva.

Ieva pamazām arī atgriezusies mūzikā. Sākumā viņa uzstājās kāzās un privātos pasākumos. Vēlāk kopā ar pianistu izveidoja programmu un arī atgriezās uz skatuves.

"Es sapratu, ka pats svarīgākais man ir nevis pelnīt naudu ar uzstāšanos, bet vienkārši būt uz skatuves, jo tā ir mana dzīve, mūzika man ir kā elpošana," piebildusi Ieva.