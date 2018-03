Kā vēsta "Eurovision.tv", sestdien, 10. martā, Ribaks Norvēģijas nacionālajā atlasē "Melodi Grand Prix 2018" triumfēja ar dziesmu "That's How You Write A Song", izcīnot ceļazīmi uz "Eirovīzijas" konkursu Lisabonā.

Konkursa fani noteikti nav aizmirsuši Ribaka triumfu 2009. gada "Eirovīzijā", kas norisinājās Maskavā. Toreiz viņš plūca uzvaras laurus ar dziesmu "Fairytale", kas izcīnīja rekordaugstu punktu skaitu – 387 no 492 iespējamajiem, no otrās vietas ieguvēja atraujoties par 169 punktiem.

Kā vēsta ārzemju mediji, Norvēģijas nacionālajā atlasē piedalījās desmit izpildītāji, kurus vērtēja starptautiska žūrija un skatītāji. Četri labākie, kas ieguva visaugstāko novērtējumu, sacentās "Zelta finālā", kur visu izšķīra tikai skatītāju balsis, un viņi lēma, ka uzvaru pelnījis Ribaks.

Norvēģijas pārstāvis uz "Eirovīzijas" skatuves kāps otrajā pusfinālā 10. maijā, kurā par iekļūšanu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve Laura Rizzotto.