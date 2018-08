Neskatoties uz to, vai tā ir bērna pirmā vai četrpadsmitā dzimšanas diena, katra vecāka interesēs ir padarīt šo dienu īpašāku. Lieliskai bērna dzimšanas dienas ballītei nepietiks vien ar baloniem un dzimšanas dienas kūku. Papildu dekorāciju un aktivitāšu idejas var atrast sociālajos tīklos, kur citas mammas dalījušās ar dažādām, jau izmēģinātām idejām.

Kas ir nepieciešams, lai noorganizētu lielisku bērna dzimšanas dienas ballīti, kas vienlaikus neizmaksātu nesamērīgi dārgi?

Šeit apkopoti "Bigshow.lv" bērnu ballītes organizēšanas padomi, kas noderēs, plānojot bērna dzimšanas dienas ballīti.

Viesu saraksts

Vai uz ballīti tiek aicināti visi bērna klasesbiedri, vai tomēr pietiks ar sešiem līdz desmit tuvākajiem draugiem. Sastādot viesu sarakstu pietiekami laicīgi, var izplānot vietu, kur rīkot ballīti, tās iespējamās izmaksas un to, vai tajā piedalīsies arī pieaugušie. Pieskaņojot tam, var plānot arī spēles vai citas aktivitātes.

Mēs dzīvojam moderno tehnoloģiju laikmetā, lai varētu ietaupīt naudu, drukājot un gatavojot komplicētus ielīgumus. Tu vari ietaupīt, veidojot un izvēloties jau gatavu ielūguma dizainu internetā. Šobrīd ir vairākas mājaslapas, kas piedāvā jau gatavus ielūgumu šablonus ar iespēju pievienot savu informāciju.

Iegaumē ielūgumā norādīt atzīmi par to, ka jāapstiprina dalība pasākumā, kā arī paziņot par īpašiem ēšanas ierobežojumiem, tas arī palīdzēs pie plānošanas.

Vieta

Ballīte, kas organizēta savās mājās, var būt daudz lētāka un vienlaikus priecīgs notikums, tomēr tādā gadījumā jārēķinās ar lieliem uzkopšanas darbiem. Ja tev ir vairāki palīgi (vecāki, draugi, vecāki bērni vai jebkurš cits), mēģini viņus pierunāt palīdzēt uzkopt. Vēl šo procesu atvieglo, ja vismaz daļu no ballītes laika varat pavadīt ārā dārzā.

Ja izvēlaties pasākumu rīkot kādā vietējā restorānā vai bērnu spēļu laukumā, tas noteikti atvieglos ne tikai plānošanas procesu.

Vasaras sezonā ir daudz vieglāk un izdevīgāk noorganizēt ballītes. Proti, ir iespējams uzrīkot pikniku pie jūras vai parkā, kas vienlaikus nozīmē arī aktivitātes svaigā gaisā.

Izvēlies tematu

Tematikas izvēle ir ļoti svarīga. Izvēloties bērnam tuvu un saistošu tematiku, arī bērns būs tas, kas ar nepacietību gaidīs šo ballīti. Daudzi noteikti zina, kā ir vērot jau 42. reizi "Moanu" vai "Frozen", līdz ar to, kāpēc gan to neizvēlēties kā ballītes vadmotīvu? Tādējādi daudz vieglāk būs pieskaņot dekorācijas, apģērbu un pat izvēlēties dzimšanas dienas kūkas dizainu, zinot filmas sižetu un vadmotīvus. Vēl lieliska tēma ir Zirnekļcilvēks vai Mazā nāriņa...

Atkarībā no sezonas vari pieskaņot dzimšanas dienas ballīti konkrētiem svētkiem, piemēram, Lieldienu olu medības vai dzimšanas dienas ballīte Ziemassvētku tematikā.

Pēc iespējas mēģini plānošanā un tēmas izvēlē iesaistīt mazo jubilāru, tādējādi viņam šī diena būs vēl īpašāka.

Kūka, kūka, kūka

Visdrīzāk kūkas un tās dizaina izvēle būs viens no pēdējiem uzdevumiem. Protams, viena no iespējām ir gatavot kūku pašiem, tomēr varbūt labāk izvairīties no pēdējā brīža stresa, domājot, vai visas sastāvdaļas pietiks un vai kūka izdosies, tāpēc nodot to profesionāļu rokās.

Pie mūsdienu iespējām, ir viegli atrast kūkas dizainu, ko viesi un arī mazais jubilārs nekad neaizmirsīs. Gan vairākas konditorejas, gan individuāli konditori piedāvā dažnedažādākos kūku dizainus, atliek vien tos pameklēt internetā. Uzmeklējiet paši arī iespējamos kūkas dizainus un sastāvu, kas pilnībā atbilst jūsu vēlmēm un iespējām.

Izklaides un spēles

Klauni, iluzionisti, princeses vai citi multeņu varoņi, piepūšamas atrakcijas... Iespējas ir nebeidzamas. Tas, protams, atkarīgs tiešā mērā no tā, cik gatavs esat maksāt par šādām aktivitātēm. Ja domājat par kādu profesionāli, proti, ballītes vadītāju, tad ņemiet vērā, ka tas jāplāno laikus, lai viss izdotos, kā cerēts.

Gadījumā, ja nevēlaties šim atvēlēt tik daudz līdzekļu, tad iespējams pašam izplānot dažādas spēles un rotaļas bērniem. Lieliska ideja, ko ieplānot laikus, ir iegādāties nelielas balviņas uzvarētājiem vai visiem ballītes dalībniekiem.

Ēdināšana

Nav nepieciešams plānot trīs ēdienu maltīti, tomēr vienlaikus viesiem jābūt paēdušiem. Ēdināšana bērnu ballītē nav diez ko sarežģīta, tomēr vienlaikus ļoti nozīmīga ballītes sastāvdaļa.

Ja rīko ballīti mājās, tad var izvēlēties nelielas sviestmaizes vai smalkmaizītes. Tomēr šim nav jāizskatās tik garlaicīgi, kā izklausās. Smelies idejas šo ēdienu noformējumā, pievienojot dažādu interesantu formu dārzeņus un citas sastāvdaļas. Tādā veidā iepriecinot mazos gardēžus.

Vislabākie būs tradicionālie bērnu ballīšu ēdieni nelielu uzkodu formā, piemēram, mini desiņas, burkānu gabaliņi, mini picas, kubiņos sagriezts siers, kā arī nelieli augļu iesmiņi. Domājot par saldajiem našķiem, nepārspīlē ar konfekšu apjomu, šobrīd veikalos pieejami arī dažādu veselīgāku saldumu alternatīvas, kur nav izmantotas mākslīgās krāsvielas vai citas kaitīgas vielas. Tomēr atceries, ka vienkāršība maltītes izvēlē ir galvenais.

Izvēloties ēdienu, paturi prātā arī konkrētajai bērna vecuma grupai aktuālos ēdienu, kā arī vienlaikus svarīgi noskaidrot iespējamās alerģijas vai ēdiena nepanesamības, tādējādi jau laikus, izvairoties no nepatīkamām situācijām.

Tāpat atceries, vai arī vecāki būs aicināti pievienoties, tādā gadījumā padomā arī par viņiem, tostarp atceroties par kafiju un tēju.

Dzērieni

Veiksmīgai bērnu dzimšanas dienas ballītei labāk izvairīties no gāzētiem dzērieniem. Daudzi vecāki ierobežo saldināto dzērienu lietošanu, līdz ar to labāk izvēlēties kaut ko vienkāršāku un ne tik cukurotu.

Vislabākais ballīšu dzēriens ir ūdens vai viegls sulas dzēriens, arī ar tiem būs iespējams remdēt slāpes bērniem, kuriem noteikti šī diena būs pietiekami aktīva.