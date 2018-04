Weekend Baltic festivāls apstiprina - jau tā jaudīgo mākslinieku programmu ar tādām mega-zvaigznēm kā David Guetta, Post Malone, Afrojack, Axwell /\ Ingrosso, Kygo, Alan Walker, Don Diablo u.c. papildina leģendārie "reiva krusttēvi" - THE PRODIGY, kā arī Zhu, Andy C, Brennan Heart, Malaa, Lemon Fight, Madison Mars, Syn Cole, Lemaitre, Púr Múdd, Rämmar dj, Andres Puusepp & Andres Aljaste un Relanex.

Grupa The Prodigy ir bijusi elektroniskās deju mūzikas kulta grupa jau gandrīz 30 gadus un ir pārdevusi vairāk nekā 30 miljonus albumu visā pasaulē. Apvienības veiksmes pirmssākumi meklējami jau 1990-ajos gados Eseksā, kad tika izdots pirmais albums "Experience", kurš uzreiz ieguva platīna statusu un kura singli "Charly", "Everybody in the Place", "Fire", "Jericho" un "Out of Space" ierindojās mūzikas topu virsotnēs.

Lielākie The Prodigy sasniegumi nāca līdz ar albuma "The Fat of the Land" izdošanu, kurš iekaroja ne tikai Lielbritānijas, bet arī ASV mūzikas tirgu ar tādiem sensacionāliem hitiem kā "Firestarter", "Breathe", "Smack My Bitch Up" u.c., kuri ne tikai vairāk nekā 20 gadus atpakaļ ienesa jaunas vēsmas mūzikas dzīvē, bet arī mūsdienās joprojām ir ļoti aktuāli.

The Prodigy tiek dēvēti par "reiva krusttēviem", kā arī uzskata par Big Beat žanra pamatlicējiem kopā ar tādām grupām kā "Chemical Brothers" un "Fatboy Slim". The Prodigy ir ieguvuši neskaitāmas mūzikas balvas, to skaitā divas "Brit Awards", trīs MTV mūzikas video balvas, divas "Kerrang!" balvas, piecas MTV Europas mūzikas balvas u.c.

Līdz šim festivālā, kurš norisināsies no 16. - 18. augustam Pērnavas pludmalē, jau iepriekš tika izziņoti šādi mākslinieki (alfabētiskā secībā): 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Galantis, Hardwell, Headhunterz, Kert Klaus, Kygo, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Post Malone, Proteus, R3hab, Sigma, Slushii, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, Tujamo, Tungevaag & Raaban un Yob Nahmir. Nākošā mākslinieku izziņošana gaidāma jau 30. aprīlī.

Festivāla biļešu cena mainīsies jau 7. maijā, nenokavē un iegādājies biļetes savlaicīgi www.weekendbaltic.com un "Biļešu Serviss" tīklā.

Grandiozākais festivāls Baltijā – Weekend Baltic jau ceturto gadu pēc kārtas saviem apmeklētājiem piedāvās neaizmirstamu festivāla programmu uz četrām skatuvēm, kā arī daudz citas atrakcijas festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā.

