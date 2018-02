"Atmiņu klade" jeb "Notebook" (2004)





"Atmiņu klade" ir romantiska drāma, kurā vīrs sievietei veco ļaužu sanatorijālasa stāstu par diviem mīlniekiem Eliju un Noa, kuri satiekas karnevālā. Visu vasaru viņi ir nešķirami, taču tad Eliju vecāki aizved prom. Gadiem ejot un nesagaidot nevienu vēstuli no Noa, meitene saderinās ar turīgu jaunu kareivi, bet vai šī mīlestība ir patiesa? Dienā, kad Elija izdomā apciemot Noa, kaisle atgriežas.

Deimiena Čazelles muzikālā komēdijdrāma "La La Land: Kalifornijas sapņi" ("La La Land") (2016)





Filma ieguvusi pasaules slavu un pozitīvas skatītāju atsauksmes, kas atspoguļojas arī IMDb vērtējumā – 8,1. Tas ir stāsts par Mia, kura vēlas kļūt par aktrisi, taču tiek vairākkārt noraidīta, tāpēc viņas ikdiena ir baristas darbs, un Sebastianu, džeza mūziķi, kas piepelnās, strādājot restorānos. Liktenis saved viņus abus kopā. Viņus vieno sapnis un mīlestība, bet vai šīs lietas spēs sadzīvot? Ikkatrs, noskatoties šo mūziklu, aizdomāsies par saviem sapņiem, piedzīvotajiem sasniegumiem un ikdienas dzīvi, bet pavisam noteikti – vienaldzīgo nebūs!

"Bezmiegs Sietlā" ("Sleepless in Seattles")





Tā ir ASV veidota drāma/komēdija, kuras pamatā ir stāsts par Semu – atraitni, kas meklē jaunu mīlestību. Sema dēls Jonass, meklējot māti, piezvana uz radio un izstāsta savu un tēva dzīvesstāstu, uz kuru atsaucas ļoti daudz sieviešu. Tēvs un dēls saņem vēstuļu kaudzes, kurās ir arī vēstule no Annijas. Viņai šķiet, ka ir precējusies ar neīsto vīrieti, tāpēc Annija nolemj satikties ar Semu. Vai viņi spēs rast kopīgu valodu? Uzzini to filmā!

"500 vasaras dienas" ("500 Days of Summer")





Filma vēstī par kādu puisi Tomu, kurš ir liels romantiķis un mīl sacerēt dažādas apsveikuma kartiņas. Gluži negaidīti viņu pamet draudzene, un viņš pārdomā kopā pavadītās piecsimt dienas, lai tiktu skaidrībā par šķiršanās iemeslu. Gremdējoties pārdomās, viņš atklāj savu patieso dzīves aicinājumu. Vai Toma dzīve mainīsies uz visiem laikiem?

"Bridžitas Džounsas dienasgrāmata" ("Bridget Jones's Diary")





Filma ir 2001. gada hīts, kas veidots pēc Helēnas Fīldingas romāna. Neprecētā 30 gadus vecā meitene no Londonas, Bridžita Džounsa, vēloties izmainīt savu dzīvi, nolemj sākt rakstīt dienasgrāmatu: "Revolūcija numur viens: noteikti nometīšu 20 mārciņas no sava svara. Numur divi: atradīšu pievilcīgu, kārtīgu puisi un vairāk nesatikšos ar alkoholiķiem, darbaholiķiem, lieluma mānijas pārņemtajiem un dažādiem izvirtuļiem." Dzīvo līdzi Bridžitas Džounsas piedzīvojumiem!

"Darhemas buļļi" ("Bull Durham").





Dažreiz arī neiztikt bez mīlas trijstūriem, kas atspoguļojas romantiskā komēdijā "Darhemas buļļi". Krešs Deiviss, kas ir zemākās beisbola līgas veterāns, tiek nosūtīts uz A klases komandu Darhemas "Buļļi", lai apmācītu jaunu metēju. Taču jaunajam sportistam manāmi pietrūkst disciplīnas un profesionālā brieduma. Iemācīt šīs vērtības komandas īpašnieki ir nolēmuši tieši ar Deivisa palīdzību. Ar laiku abu spēlētāju vidū nostājas jauna meitene Anna, kas ir dedzīga komandas atbalstītāja. Cīņa par meitenes sirdi veido asprātīgu mīlas trijustūri.

Ričarda Kērtisa filma "Tāda ir mīlestība" ("Love Actually")





Filma vēstī par nebeidzamu mīlestību, kurā risinās vairāki savstarpēji nesaistīti stāsti: sākot ar premjerministru – vecpuisi, kurš iemīlas vienā no savas komandas sievietēm – līdz rakstniekam, kurš bēg uz Francijas dienvidiem, lai dziedētu salauzto sirdi, bet tomēr atkal iemīlas; par kādu precētu sievieti, kura nojauš, ka viņas vīrs pamazām attālinās no viņas, un jaunlaulātu pāri, kuram jāiztur pirmie kopdzīves pārbaudījumi. Filmā arī ir stāsts par kādu patēvu, kurš mēģina saprasties ar dēlu, ko nemaz nepazīst, par skolnieka pārdzīvojumiem, kad viņš mēģina tuvoties meitenei, kura šķiet nepieejama un par novecojošas rokzvaigznes piedzīvojumiem. Tie ir dažādi stāsti, kurus vieno tikai spēcīga mīlestība. Filmu reitingā tā ieguvusi vērtējumu 7,6 no 10.

"Jaukā sieviete" ( "Pretty Woman")





Šī filma ir 90. gadu lielākais hits – šarmants, komisks un romantisks. Tajā Oskara balvas laureāte, temperemantīgā Džūlija Robertsa, kas filmā tēlo ielasmeitu Vivianu, iepazīstas ar visnotaļ saprātīgu miljardieri. Šī nejaušā tikšanās no nedēļu ilga darījuma pāraug bezgalīgā pelnrušķītes stāstā.

"Zvērests" ("The Vow")





Šis ir stāsts par mīlestību, kas arī otrajā reizē ir tikpat spēcīga kā pirmajā. Drāmas galvenie varoņi ir jauni, laimīgi un tikko precējušies, un neprātīgi iemīlējušies, taču tad notiek negaidītais un visa dzīve sagriežas kājām gaisā. Ciešot katastrofā, meitene nonākusi komā, bet viņas dzīves biedrs Leo dienas un naktis pavada, sēžot pie viņas gultas. Meitenei pamostoties, Leo saprot, ka viņa ir zaudējusi atmiņu un nu vīrs ir kļuvis par pilnīgu svešinieku. Leo ir gatavs darīt jebko, lai no jauna iekarotu sievas sirdi. Vai "pirmais randiņš" būs tāds pats kā iepriekšējais?

"Papīra pilsētas" ("Paper Towns")





Šajā filmā romantika vijas kopā ar mistiku. Dedzīgais Kventins visu savu dzīvi ir iztālēm mīlējis žilbinošo piedzīvojumu meklētāju Margo. Kādu nakti meitene puisi uzaicina doties kādā atriebības kampaņā. Nākamajā dienā, ieradies skolā, Kventins atklāj, ka Margo ir pazudusi. Drīz vien Kventins saprot, ka Margo ir viņam atstājusi norādes, kas puisi mudina uzsākt neparastus un varbūt pat bīstamus meklējumus. Jo vairāk puisis atklāj, jo vairāk saprot, ka īsto Margo līdz šim nemaz nav pazinis.

