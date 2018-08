No 16. līdz 18. augustam Pērnavas pludmalē norisināsies lielākais mūzikas festivāls Baltijā "Weekend Baltic". Lai trīs dienas bez raizēm spētu izbaudīt festivāla pieredzi, festivāla organizatori aicina iepazīties ar noderīgu informāciju, kas jāzina ikvienam festivāla apmeklētājam.

Kā nokļūt?

Pērnava Latvijai patiesībā ir tuvāk, nekā spējam iedomāties, – vien 182 km no Rīgas, kas ir tuvāk nekā Liepāja vai Ventspils, piemēram. Tā ir vien divarpus stundu brauciena attālumā no Rīgas, pusotras stundas attālumā no Valmieras un nieka 50 minūšu attālumā no Ainažiem, tāpēc ar automašīnu nokļūt līdz festivālam būs gan ērti, gan vienkārši.

Uz festivālu ir iespējams nokļūt arī izmantojot sabiedrisko transportu, piemēram "Ecolines" un "Lux Express" autobusus, kas kursē no Rīgas, gan aviolidojumus uz Tallinu.

Kur nakšņot?

Kempinga zona:

Tie, kas ir pieredzējuši "Weekend Baltic" festivāla apmeklētāji, jau ir pazīstami ar festivāla lielisko kempinga zonu, kur savu vietu zem saules atradīs ikviens – gan noguruši nakšņotāji, gan cilvēki ar mūžīgu ballīti sirdī. "Weekend Festival" kempinga zona piedāvā:

"Weekend" kempings ar rezervētu telts vietu vienai teltij līdz 4 cilvēkiem;

"Priority" kempings ar jau uzceltu telti 4 cilvēkiem;

"Lux" kempings – unikāla telts 4 cilvēkiem ar koka grīdu un matračiem;

VIP kempings ar nelielu mini kotedžu ar guļvietām četriem cilvēkiem un elektrības padevi;

Kemperu kempings ar un bez elektrības padeves;

"Hedon SPA" viesnīca 2 personām ar iekļautām brokastīm, peldbaseinu, saunu, sporta zāli, neierobežotu interneta piekļuvi un skaistiem baltiem palagiem, kuros atpūsties pēc garajām deju naktīm.

Biļešu iegādes sistēma kempinga zonā: ieejas biļete festivāla kempinga zonā + tavs izvēlētais nakšņošanais veids.

Kempinga alternatīvas:

Ņemot vērā, ka daļa kempinga jau ir izpārdota, apskati arī "Booking" un "Airbnb" esošo piedāvājumu, vai atrodi kādu ērtu dīvānu ar "Couchsurfing" palīdzību. Atceries – laika vairs nav daudz un labākie piedāvājumi tiek izķerti tikpat ātri, cik biļetes uz festivālu!

Vienīgais norēķinu veids festivālā – bezskaidras naudas norēķinu sistēma "Cashless"!

"Weekend Baltic" festivāla teritorijā vienīgais iespējamais norēķinu veids būs izmantojot festivāla elektroniskās aproces. "Cashless" sistēma nodrošina ātrāku iekļūšanu festivālā, mazākas rindas pie tirdzniecības vietām, pirkumu skaidru pārskatamību un tas ir visdrošākais maksājumu veids. Festivāla aproces ir ieteicams saņemt pirms festivāla, izņemot īpašos aproču apmaiņas punktos vai samainīt biļeti pret aproci pie festivāla ieejas. Aproci būs iespējams savienot ar jūsu bankas kontu, "PayPal" kontu vai uz tās iespējams uzlikt skaidru naudu festivāla top-up punktos. Vienkāršākais veids ir www.weekendbaltic.com izveidot savu "MyWKND" kontu, kurā, pieslēdzot savu bankas karti, iespējams gan papildināt aproces kontu, gan pievienot "auto top-up", pārskatīt savus maksājumus u.tml., kā arī caur šo kontu, saglabājot aproces numuru, pēc festivāla iespējams atgūt neiztērēto naudu vērtībā virs 5 eiro.

Vairāk informācija par bezskaidras naudas norēķinu sistēmu – www.weekendbaltic.com, "Weekend Baltics" sociālajos tīklos, kā arī festivāla informācijas un "Cashless" punktos.

Īsumā par "Cashless" sistēmu: https://ej.uz/vo8n

Apmācība latviešu valodā, kā izveidot "MyWKND" kontu un papildināt savu aproces kontu: https://ej.uz/tvex

Kur paēst?

Festivāla teritorijā:

Lai festivāla apmeklētāji spētu nodoties ballītei trīs dienu garumā, "Weekend Baltic" festivālā būs pieejams ēdiens dažādām gaumēm un ēšanas paradumiem. Ēdināšanas un dzērienu stendi ir izvietoti visā festivāla teritorijā, ieskaitot kempinga zonu, kur iespējams iegādāties ūdeni, uzkodas un dažādus atspirdzinošus dzērienus. Par ēdieniem un dzērieniem iespējams norēķināties tikai ar festivāla aproci.

Pērnavā:

Pērnava piedāvā plašu restorānu, kafejnīcu un ātrās ēdināšas servisus. Ārpus festivāla teritorijas ikviens ir laipni aicināts apmeklēt populārākos Pērnavas gastronomiskos centrus, ieskaitot slaveno picēriju "Steffani", klasisku igauņu virtuvi "Kohvik Supelsaksad" vai moderno "Lime Lounge" un daudzas citas tikpat ievērojamas vietas. Vairāk ar kafejnīcu un restorānu piedāvājumu ir iespējams iepazīties www.visitparnu.com.

Ko redzēt?

"Weekend Festival Baltic" saviem apmeklētājiem šogad piedāvā četras jaudīgas skatuves, uz kurām kāps pasaules spožākie mākslinieki.

Main stage – par kuras vizuālo noformēju ik gadu klīst leģendas, arī šogad pārsteigs ar savu iespaidīgo konstrukciju un gaismas šovu. Uz tās kāps tādas zvaigznes kā "Post Malone", "Afrojack", "Axwell /\ Ingrosso", "The Prodigy", "Hardwell", "KSHMR", Kygo, David Guetta, "Galantis" un daudzi citi tikpat iespaidīgi mūziķi;

WKND tent uz kuras uzstāsies "Big Shaq", "$uicideboi$", "Don Diablo", "A Boogie Wit Da Hoodie", "Netsky" un daudzi citi;

Future Stage ar tādiem māksliniekiem kā Alan Walker, Martin Jensen, Slushii, Malaa, Wateva, AC Slater u.c.

Ceturtdienas KATEL, piektdienas HARD NATION un sestdienas MACHINE NATION klubu skatuves ar izciliem elektroniskās deju mūzikas pārstāvjiem.

Ar pilnu mākslinieku sarakstu un uzstāšanās laikiem var iepazīties www.weekendbaltic. com un "Weekend Baltic" sociālajos tīklos.

Afterparty ballītes

Katru dienu pēc festivāla būs iespējams apmeklēt oficiālās afterparty ballītes. Pludmalē tiek celta īpaša pop-up arēna 5000 cilvēkiem – "Absolut Arena", kas festivālā laikā pārtaps par lielāko naktsklubu Baltijā ar pasaules klases māksliniekiem, piemēram Alan Walker! Pilns mākslinieku saraksts tiks izziņots jau drīzumā. Ballītes sākums būs katru dienu pulksten 00.30 un norisināsies līdz pat rītam.

Kā ierasts, arī klubā "Sunset" būs oficiālās afterparty ballītes. Šogad uz skatuves kāps "Tujamo", "Headhunterz", "Nublu" un daudzi citi. Šo ballīšu sākums būs pusnaktī un tās turpināsies līdz saullēktam.

Abām afterparty norišu vietām ir ierobežots skaits apmeklētāju. Iesakām biļetes iegādāties jau savlaicīgi www.weekendbaltic. com.

Festivāla teritorijā būs viss nepieciešamais, lai ikviens varētu lieliski izbaudīt trīs muzikāli neaizmirstamas dienas. Festivāla organizatori ir padomājuši par visu, sākot ar pamatvajadzībām: garderobi, ēdināšnas zonām, pirmās palīdzības punktu, beidzot ar bāriem un slaveno izklaides parku.

Ziemeļeiropas lielākais festivāls "Weekend Festival Baltic" norisināsies no 16. līdz 18.augustam Pērnavas pludmalē, Igaunijā. Jau vairāk nekā 90 % festivāla biļešu ir oficiāli izpārdotas un vairākas biļešu kategorijas ir jau slēgtas – nenokavē un pērc biļetes tagad www.weekendbaltic.com un "Biļešu serviss" tīklā.