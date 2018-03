Weekend Festival Baltic 2018 jaudīgo programmu papildina Hardwell, Don Diablo, Martin Jensen un citi

Foto: Publicitātes foto

Weekend Baltic festivāla, kurš norisināsies Pērnavas pludmalē no 16. līdz 18. augustam, jau tā jaudīgajam mākslinieku sarakstam ar tādām pasaulslavenām zvaigznēm kā AXWELL /\ INGROSSO, DAVID GUETTA, POST MALONE, AFROJACK, KYGO, ALAN WALKER un daudziem citiem, pievienojis arī holandiešu superzvaigzni HARDWELL, kurš lika Elektroniskajai Deju mūzikai atdzimt; Baltijā iecienīto Future House dīdžeju DON DIABLO; dāņu dīdžeju MARTIN JENSEN, kura hits "Solo Dance" ir iekarojies neskaitāmas mūzikas topu virsotnes; BROOKS, kura co-producētais (kopā ar Martin Garrix un Don Diablo) jaunais hits "Like I Do" šobrīd ir viens no radio spēlētākajiem; Hip-hopa sensācijas YBN NAHMIR un DESIIGNER; Somijas Hard Dance dīdžeju PROTEUS; THE SECOND LEVEL, kurš jau Baltijā ir pazīstams, sadarbojoties ar Ariadne un kopīgo hitu "Sun Comes Up", kā arī Igaunijas KERT KLAUS.