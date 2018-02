"Weekend Baltic" festivāls arī šogad turpina priecēt ar mākslinieku izziņošanu, kuri no 16. līdz 18. augustam uzstāsies skaistajā Pērnavas pludmalē.

Jau izziņotajām zvaigznēm David Guetta, Afrojack, Suicideboys, Sigma un citiem, pievienojas mūzikas topu virsotņu iekarotājs Post Malone, kura hits "Rockstar" ir bijis "Billboard TOP 100" pirmajā vietā deviņas nedēļas, kā arī ASV, Austrālijas, Kanādas, Portugāles, Īrijas, Jaunzēlandes, Zviedrijas, Somijas un citu topu numur 1 Kygo, saukts arī par mūsdienu EDM brīnumbērnu, kurš nesen kopā ar OneRepublic izdevis hitu "Stranger Things", kā arī ir tādu hitu autors kā "Stargazing", "It Ain't Me" ar Selēnu Gomezu, "Stole the Show", "Firestone" u.c.; jaunā EDM superzvaigzne Alan Walker, kura debijas albums "Faded" jau ir ieguvis platīna statusu vairāk nekā 10 valstīs, kura koncerttūres tiek izpārdotas un fani visā pasaulē dzied līdzi "All Falls Down", "The Spectre" "Alone", "Tired" u.c. viņa hitiem; festivāla fanu ilggadēji pieprasītais zviedru duets "Galantis", kuru "Spotify" profilam katru mēnesi ir vairāk nekā 11 miljonu klausītāju ar tādiem hitiem kā "No Money", "Runaway", "Hunter" u.c., visu hardstyle fanu pieprasītais dīdžejs un producents Headhunterz; Baltijā iecienītie, maģiskie "Tungevaa&Raaban", vācu electro-house mūzikas producents Tujamo; holandiešu DJ un ierakstu producents R3HAB, kā arī "Moksi" no Nīderlandes.

"Weekend Festival" festivālu dibinātājs un īpašnieks Hardi Loog komentē: "Šis būs iespaidīgākais "Weekend" festivāls kāds ir bijis. Post Malone ir šīs vasaras pieprasītākais festivāla mākslinieks, savukārt par Kygo šoviem jau tiek runāts nu jau gadiem. Ja pievienojam jau iepriekš izziņotos David Guetta, Afrojack un citus, šis jau ir izcils festivāls", teica Loog, piemetinot: "Un neaizmirstiet, ka šīs ir tikai pirmās mākslinieku izziņošanas, tas vēl nav viss!".

Jau iepriekš tika izziņotas tādas zvaigznes kā David Guetta, Afrojack, Oliver Heldens, Sigma, Suicideboys, Big Shaq un Swanky Tunes.

Grandiozākais festivāls Baltijā – "Weekend Baltic" saviem apmeklētājiem jau ceturto gadu pēc kārtas piedāvās neaizmirstamu festivāla programmu uz četrām skatuvēm, kā arī daudz citas atrakcijas festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā.

Festivāla biļešu pārdošana sākas jau otrdien, 6.februārī pulksten10 www.weekendbaltic.com un "Biļešu serviss" tīklā.

http://www.weekendbaltic.com

http://www.facebook.com/weekendbaltic

http://www.instagram.com/weekendbaltic

Post Malone ft. 21 Savage - "Rockstar"

Kygo ft. Conrad Sewell - "Firestone"

Alan Walker feat. Noah Cyrus with Digital Farm Animals - "All Falls Down"

Galantis - "Runaway (U & I)"

Headhunterz - "Takin It Back"

Tungevaag & Raaban ft Jeffrey James - "Cold Blood"

Tujamo & Sidney Samson - "Riverside"

R3HAB & VINAI - "How We Party"

Moksi & Chace ft Yade Lauren - "Lucky"