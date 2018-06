Gandrīz reklāmraksts jeb Stāsts par dārgām fotokamerām un ko ar tām iesākt

4

Es jums nevarēšu iemācīt fotogrāfiju pāris rindkopās, taču varu pateikt būtiskāko lietu, kam jāpievērš vislielākā uzmanība. Kompozīcija. Objektu un subjektu izvietojums kadrā tā, lai tas labi izskatītos un maksimāli precīzi nodotu skatītājam to sajūtu, ko fotogrāfs redz, attēlu uzņemot. Visbanālākā (un visefektīvākā) kompozīcijas metode ir trešdaļu likums. Ja jūsu kamerai/telefonam ir iespēja ieslēgt režģi (“grid”) – dariet tā. Tas uz ekrāna uzzīmēs divas vertikālas un divas horizontālas līnijas. Katru tieši attēla trešdaļā. Lai bilde izskatītos glīti, centieties galvenos objektus kadrā nolikt tieši uz līnijām vai to krustpunktiem. Ja tas ir cilvēks – neatstājiet viņu centrā, bet pabīdiet mazliet uz sāniem. Ja tā ir ainava, novietojiet horizontu uz augšējās vai apakšējās līnijas, nevis tieši kadra vidū. Kad trešdaļu likums būs apgūts un jutīsiet to instinktīvi, varēs sākt šo likumu pārkāpt un kadrēt visu, kā vien tīk. Tikai šoreiz jau skaidri saprotot, kāpēc tas tā ir darīts. Piemēram, kā šajā bildē – es taču tikko teicu, ka cilvēku vajadzētu uz trešdaļas, bet pats ņemu un nobildēju to pašā kadra malā. Kas par desām? Ā, šī jau ir māksla! Autora vēlme likt skatītājam aizdomāties – bet kāpēc tas cilvēks ir pašā malā? Kas notiek tur – ārpus kadra? Vai atspulgs simbolizē iekšējo pasauli? Māksliniecisku un filozofisku interpretāciju var būt daudz.

Kārlis Dambrāns, DELFI